何かが違う1000形

京急電鉄の主力1000形電車がこのほど改造され、ロングシートとクロスシートの双方に転換可能な「L/C座席」の新タイプを備えた車両が登場しました。同社は「L/C座席」を備えた1000形1890番台「Le Ciel」を2021年に導入しましたが、今回、既存の1000形にもL/C座席を搭載したことでファンを驚かせています。

【写真】新「L/C座席」が並ぶ車内

京急がL/C座席を最初に導入したのは、前述の1000形1890番台です。座席指定の「モーニング・ウィング号」はクロスシートで、それ以外の一般の列車はロングシートにセットして使用しています。

そして今回新たにL/C座席を搭載したのは、1000形の1421編成です。1000形は、製造初期車両の車体更新が進んでいますが、1421編成は車体更新に合わせて客室が一新され、ロングシートだった座席がすべてL/C座席に交換されました。

1421編成に搭載されたL/C座席は、1000形1890番台のL/C座席とよく似ています。しかし、細部に改良が加えられています。

まず、1000形1890番台になかったリクライニング機構が1421編成のL/C座席に追加されました。肘掛けのレバーを引くと背もたれが倒れます。

ただし、先頭車の乗務員室に隣接した場所と、中間車の多目的スペース（車いす・ベビーカースペース）に隣接する座席にはリクライニングの機能がありません。これらの場所はスペースが狭く、リクライニングは厳しいようです。

ほかにもある「変更点」

また、先頭車には乗務員室向きにセットされた座席があり、座りながら前面展望が可能です。

このほか、1000形は一部の座席にコンセントを備えた車両もありますが、1421編成は座席の下のほか、多目的スペースにも設置されています。ちなみに多目的スペースのコンセントは1421編成だけでなく、2024年に車体更新を受けた編成から順次設置されています。

1000形1890番台は中間車にトイレが設置されていますが、1421編成はトイレがありません。また、ロングシートの状態では1000形1890番台よりも座席が窓側に寄るようになっています。その分、客室の通路幅が広くなり、混雑時の使い勝手が良くなっているようです。

新たにL/C座席を備えた1421編成は2025年9月26日から営業運転に復帰しています。ただし、クロスシートの状態で営業運転を行った実績は、10月時点で見られません。

4両編成のため、快特や特急の増結をはじめ、他の4両編成と連結して急行として、さらに4両編成単独で普通としてなど、幅広く使用されています。

筆者（柴田東吾：鉄道趣味ライター）も、京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅まで乗車してみました。車内は、空港の利用者と思しき人で混み合い、大きなスーツケースが目立っていました。

逗子・葉山〜羽田空港第1・第2ターミナル間を急行として走るこの列車は、この1000形1890番台が使用される機会が数多くあります。そのためか、「座席の向きが変わる電車だね」と違いに気付いた利用者も見受けられました。