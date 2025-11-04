ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

大人可愛いをひとつに凝縮！【ポールスミス】のレディース財布が持つだけで気分も上がる。Amazonで販売中！

人気のハートモチーフが輝く、3つ折り財布。 シャープなフォルムに、さりげなく配置されたゴールドメタルのハートが、洗練された大人の女性らしさを演出。 内側には繊細なスワール柄をあしらい、表地とのカラーコントラストが新鮮な印象を与える。 高品質なレザーを使用し、滑らかな手触りと耐久性を両立。 カードポケットや札入れなど、収納力も充実。

洗練されたフォルムに輝く小さなハートのモチーフが、大人の女性らしい品のある可愛さを演出している。

内側にはブランドを象徴するスワール柄をあしらい、開くたびに気分が高まるアクセントになっている。

高品質なレザーを採用し、手に馴染むなめらかな質感と、長く使える耐久性を両立している。

がま口付きの小銭入れや札入れ、カードポケットも備え、コンパクトながら収納力に優れている。