ラブレターのように心くすぐる！【ポールスミス】の三つ折り財布が贈り物にも最適。Amazonで販売中！
人気のハートモチーフが輝く、3つ折り財布。 シャープなフォルムに、さりげなく配置されたゴールドメタルのハートが、洗練された大人の女性らしさを演出。 内側には繊細なスワール柄をあしらい、表地とのカラーコントラストが新鮮な印象を与える。 高品質なレザーを使用し、滑らかな手触りと耐久性を両立。 カードポケットや札入れなど、収納力も充実。
洗練されたフォルムに輝く小さなハートのモチーフが、大人の女性らしい品のある可愛さを演出している。
内側にはブランドを象徴するスワール柄をあしらい、開くたびに気分が高まるアクセントになっている。
高品質なレザーを採用し、手に馴染むなめらかな質感と、長く使える耐久性を両立している。
がま口付きの小銭入れや札入れ、カードポケットも備え、コンパクトながら収納力に優れている。
