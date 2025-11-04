スピードスケートの郄木美帆選手が開幕まで100日を切ったミラノ・コルティナ五輪に向け、姉の菜那さんへ思いを語りました。

2018年の平昌五輪では女子チームパシュートでともに金メダルを獲得した郄木姉妹。その後美帆選手は2022年の北京五輪で、女子1000メートルでの金メダルを含む1大会4つのメダルを獲得しました。一方の菜那さんは北京五輪後の同年4月に現役を引退しました。

現在31歳の郄木選手。菜那さんから“この年齢までスケートを続けると思っていたか”を尋ねられると、「もう全然全然！」と否定します。「10代や20代前半の頃は、『30歳までスケートをやることはないだろうな』と常々思っていた」と明かします。

郄木選手は「身体的なところでいうと変化はある」といいます。常に左回りにコーナリングする競技の性質上、「長年スケートを続ける中で、あの“左回りの低い姿勢”で“高い負荷”でやる運動を続けることによる弊害を感じている」と告白。体のバランスが次第に左へ傾いてしまう課題を解決するため、郄木選手はスライドボードを使ったトレーニングに取り組んでいます。

ミラノ・コルティナ五輪でも多くのメダルを狙う郄木選手。中でも「私にとって1500メートルは、具体的に言葉では表現できないけど特別」と語ります。「北京五輪後に苦しい時間を過ごすことが多くて、『なんで私はこんなになってまでスケートをやっているんだろう』と改めて考えたときに、最初に出てきた目標が『オリンピックの1500メートルで勝ちたい』という気持ちだった」と、胸の内を明かしました。

郄木選手は2019年に1500メートルで世界記録を樹立し、現在もその記録は破られていません。しかし五輪の同競技では平昌・北京と2大会続けて銀メダルにとどまっています。

「早くいけばいいわけではないし、でも遅すぎたら巻き返せない。絶妙なバランスが必要な種目ほど、私を面白いって感じさせるものはない」と、1500メートルの魅力を語った郄木選手。菜那さんから“五輪のレースはワクワクするか”と聞かれると、「理想はあのスタートラインに立ったときにワクワクできたら最高」と、悲願の1500メートル金メダルへ本番をイメージしました。

