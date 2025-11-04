広島の投手コーチに就任した石井弘寿氏（４８）が３日、マツダスタジアムで記者会見を行い、「気持ちは赤く燃えている」と抱負を語った。チームは今季、３２年ぶりに２桁勝利の投手がいないという異常事態。投手陣の再建へ、２年連続シーズン後半に失速している現状を踏まえ、９、１０月を見越した投手運用を行っていくと示唆した。

カープカラーのネクタイを締めて会見場に登場した。石井氏は報道陣の多さに一瞬、驚きの表情を浮かべると、ゆっくり席に着き「カープのチームカラーのように、気持ちは赤く燃えている。優勝に向かって強いチームになっていけるように頑張っていきたい」と意気込みを語った。

チームは今季、３２年ぶりに２桁勝利に到達した投手がいないという異常事態で、チーム防御率はリーグ５位の３・２０。特に９月は２年連続でチーム防御率４点台と、勝負どころで投手陣が踏ん張り切れないシーズンが続いている。

石井氏は今季までヤクルトの１軍投手コーチを９年間務めた。投手陣の立て直しへ手腕が期待される中、シーズン終盤戦を見越したブルペン運用を進めていく。球数や連投数を制限し、勝ち試合でも勝ちパターン以外の投手起用を示唆。「勝負は９、１０月。そこで失速しないように、最後まで元気な状態で使ってあげたい」と力説した。

先発陣については大瀬良、床田、森下の３本柱に加え、自身と同じ左腕の森、玉村、高らの名前を挙げ「実績のある中堅、ベテランと若い選手がかみ合っていれば強い先発陣ができる」と再建に自信をにじませた。

５日から宮崎県日南市で行われている秋季キャンプに合流する予定。「コミュニケーションを取って、選手をしっかりと見ていきたい」と力を込めた。愛称は「ゴリ」。赤く燃える情熱で、再び常勝カープの投手陣をよみがえらせる。

◇石井 弘寿（いしい・ひろとし）１９７７年９月１４日生まれ、４８歳。千葉県出身。現役時代は左投げ左打ちの投手。東京学館から９５年度ドラフト４位でヤクルト入団。０１年にリーグ優勝と日本一に貢献。１１年現役引退後は投手コーチなどを歴任。最優秀中継ぎ投手１回（０２年）。通算成績は３３９試合で２７勝１５敗５５セーブ、防御率２．６６。０４年アテネ五輪日本代表。