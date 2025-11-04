“グラビア界の新星”溝端葵、ビキニ、ハイレグ姿でみずみずしく弾ける“フレッシュボディ”披露
グラビア界のニューヒロインとして注目を集める溝端葵が、4日発売『週刊ヤングマガジン』49号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】黄色ビキニでフレッシュボディを披露した溝端葵
溝端は、今年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。
デビューから8ヶ月あまりで『ヤンマガ』初表紙となる今回。みずみずしく弾ける“フレッシュボディ”をビキニやハイレグなどさまざまな衣装で見せている。
そのほか、同号の巻中グラビアは≒JOYの逢田珠里依と本郷柚巴、巻末グラビアはSUPER▼GiRLS（▼＝星マーク）の田中想・鎌田彩樺が登場する。
