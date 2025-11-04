最後の守備固め出場は“成功”か マイナー降格→WS制覇を経験したド軍キム・ヘソンに韓国内で評価二分「お金で買えない経験をした」
守備固めや代走などの役割に奔走したキム・ヘソン(C)Getty Images
マイナー降格も経験した“ルーキーイヤー”は、万感の世界一で幕を閉じた。
現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦でドジャースはブルージェイズに延長戦の末に5-4で勝利。球団史上初のシリーズ連覇を成し遂げた。
優勝の瞬間、超異例の中0日でのリリーフ登板を投げ切った山本由伸を中心に歓喜の輪がダイヤモンド上に出来上がった。その中でナインとともに快哉を叫んだのが、鳴り物入りで入団したキム・ヘソンだ。
28、29年に球団オプションが付帯する3年総額1250万ドル（約19億6250万円）でドジャースとサインしたマルチロールは、オフに正二塁手だったギャビン・ラックスが退団した事情もあり、レギュラー争いが期待された。
だが、春季キャンプからメジャーの壁にぶつかった。
KBOリーグで通算打率.304、出塁率.364の巧打者ぶり発揮してきたキム・ヘソンだったが、平均球速が母国リーグより5キロも早いとされるMLBの投手たちに苦戦。あまりの状態を見かねたデーブ・ロバーツ監督からも「打撃に疑問点はある」と指摘されるなど課題が山積し、開幕時のメジャーロースター入りを逃した。それでも「僕は野球を続けなきゃいけない」と歯を食いしばった26歳は、打撃フォームの修正などに着手しながら3Aで研鑽を積んだ。
レギュラーシーズン中にメジャー昇格を果たしてからも、分厚い戦力層で立場を確立するには至らず。ワールドシリーズに出場するためのロースターにこそ選出されたものの、トータルで見れば、決して順風満帆の1年とは言い難かった。
ブルージェイズとの頂上決戦の直後、韓国メディア『MK Sports』で「意味のある一年だったと思う。自分がここに来たときに掲げた目標を達成できて嬉しい。ただ、来年、再来年と契約期間の中でやるべきことをしっかり果たすために、来季はもっと頑張りたい」と意気込んだキム・ヘソン。「マジで凄かった」と山本の快投に刺激を受けたという若武者は、「なんでこのチームが“世界最高のチーム”なのかを実感した」と漏らした。
春先にはマイナー降格も味わったキム・ヘソン。彼が体感した競争は想像以上にハードルが高かった(C)Getty Images
「使い勝手のいい」選手で終わる可能性も
最終11回裏から二塁の守備に就き、世界一の瞬間をグラウンド上で共有した。そんなキム・ヘソンのルーキーイヤーを、母国メディアは安堵と複雑な想いで見守っていた。
日刊紙『朝鮮日報』は「大舞台の主演になれなかった。その事実は残念だが、それでも笑って終われた」と代走や守備固めと“脇役”的な役回りに終始したキム・ヘソンの1年を「物足りなさも、濃厚な達成感もあった」と振り返っている。
「メジャーリーグのポスティングに出た時点で、彼の未来は不透明だった。メジャーリーグのスカウトたちが関心を示したのは事実だったが、実際にどの程度のオファーを受けられるかは誰にも分からなかった。ただ、いくつかの球団と交渉を続けていたキム・ヘソンは、レギュラーの座が保証されないドジャースを選んだ」
「キム・ヘソンが、よりも良い条件であったり、レギュラー出場が確約された契約を断り、安価な契約でドジャースを選んだ決断が愚かだというネガティブな指摘もあったが、結果的にキム・ヘソンはお金で買えない経験をした。大谷翔平、山本由伸、フレディ・フリーマン、ムッキー・ベッツ、クレイトン・カーショーといった世界的な選手たちと共にプレーし、共に呼吸し、共に喜びを分かち合いながら世界最高の座を味わったのだ」
無論、現状を考えれば、ドジャースでの序列低下は避けられない。複数年契約を結んでいるとはいえ、出場機会を与えられない、いわば、「使い勝手のいい選手」としてメジャーとマイナーを行き来する可能性もある。
そうした状況に韓国国内でも懸念は渦巻いている。元メジャーリーガーであるカン・ジョンホ氏は、韓国メディア『OSEN』で「今後もメジャーリーグに進出できる選手たちはいる。みんな行くことはできる。だけど、キム・ヘソンのような結果になるなら簡単ではない」と厳しい見解を示している。
「イ・ジョンフ（ジャイアンツ）のようにレギュラー出場を保証されて行くのがベストだが、そうでなくても挑戦はできる。しかし、その場合はキム・ヘソンのように相当な競争を覚悟していかないといけない。
もちろん、韓国をどれだけ席巻してアメリカに行くのかにもかかっている。KBOリーグでMVPを受賞してアメリカに渡ったイ・ジョンフも苦労しているからね。韓国でどれほど活躍しても、アメリカに行けば、途端に弱点が浮き彫りになる。メジャーリーグで成功するためには、弱点を補うために努力に努力を重ねる必要がある」
3年契約の1年目で世界一のメンバーとなったキム・ヘソン。しかし、その真価が問われるのは、競争がより苛烈化するであろう来季以降。26歳の名手にとって、今オフでどこまでスキルアップできるかがポイントとなりそうだ。
