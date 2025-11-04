38歳男性「無理のない金額で継続することが成功の鍵」夫婦のDCとiDeCo9年間の運用実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（36歳）、子ども（5歳）、子ども（2歳）
▼金融資産
世帯年収：本人800万円、妻120万円
預貯金：約1000万円、リスク資産：約500万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約400万円
・その他：約100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX／確定拠出年金：2016年から
・楽天・全米株式インデックス・ファンド／iDeCo：2019年から（配偶者）
など
2016年から、確定拠出年金（企業型DC）を利用して、積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXに「月1万5000円」からスタート。2019年からは配偶者もiDeCoで楽天・全米株式インデックス・ファンドに「月2万3000円」を積み立て始めたとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXが「元本162万円→評価額180万円」、楽天・全米株式インデックス・ファンドが「元本165万円→評価額220万円」と、それぞれ利益が出ている様子です。
運用益の推移についてはいずれも「初期3年間は運用益が横ばい、または微減でしたが、2020年以降に上昇基調に転じ」たと言い、特に「楽天・全米株式インデックス・ファンドは、年平均5〜7％程度の利回りで安定」していると説明しています。
これから積立投資を始める人へは「無理のない金額で始めて、継続することが成功の鍵だと思います」とアドバイス。
新NISAについては、成長投資枠で「米国の高配当ETF（上場投資信託）などに年間80万円程度投資している」とのこと。
「非課税枠のメリットを最大限に生かすために、定期的な積み立てと資産配分の確認を続けています。基本は長期保有を前提とし、売却は当面予定していません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
