3日は、普段の生活の中で"あること"をするだけで、がん治療の研究に貢献できるというプロジェクトを取材しました。

■生活の中で自然とがん治療研究に貢献 「deleteC」プロジェクトとは

そのプロジェクトとは、どんなものなのか。発案者の小国士朗さんが視察に訪れたのは、都内のスーパーです。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「“C”が付いている。これを1個買うと、売り上げのうち1円が寄付になる仕組み」

期間中、アルファベットの“C”が入った対象商品を1つ購入すると、そのメーカーが「がんの治療研究」のために1円を寄付するという仕組み。

認定NPO法人「deleteC」が、「がんを治せる病気にしたい」という思いで行うプロジェクトで、このCは、がん＝Cancerの頭文字です。

ほかにも、期間中に対象商品のロゴや名前の「C」を消した写真をSNSに投稿すれば100円の寄付になったり、プロジェクトの参加企業が主催する特定のサッカーの試合を観戦すれば、1人につき33円が寄付されたりと、生活の中で自然とがん治療研究に貢献できるんです。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「がん治療研究に思いをはせて、一緒に行動をしていただければうれしい」

知らずに貢献していたという人も。

買い物客

「ちゃんとは知らなかった。でも、知らぬ間に助けているならいいな」

「自分の親族もがんで闘病中ですし、間接的かもしれないが役に立てるならいいな」

■賛同企業は200社超、スーパーも7社・1200店舗以上に拡大

プロジェクトを始めて6年。賛同する企業は200社を超え、2023年までは1社だったスーパーも、今年は7社・1200店舗以上に拡大しました。

アル･プラザ茨木 食品店長

「発想がすごい」

プロジェクトをより多くの人に知ってもらうため、全国各地の企業に赴き、直接会話することを大切にしている小国さん。この日訪れたのは、近畿圏で170店舗を展開するスーパーの本社です。

前のめりに話していたのは、活動の励みになっているという最近の“あるニュース”について。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「ノーベル賞を坂口先生がとられましたけれども、『がんは治せる時代に必ずなる』と。僕たちがやってる『deleteC』のアクションって、必ずがんを治せる時代にするための力になるんだって」

■「がんを治せる病気にしたい」 小国さんを動かした友人の言葉

小国さんがこのプロジェクトを始めたのは、ある友人の存在がありました。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「僕の友人の中島ナオという女性がいて、彼女が31歳の時に乳がんになった」

38歳で亡くなった中島ナオさん。亡くなる3年前、『news zero』は中島さんを取材。自身がデザインした、髪の毛に悩みを持つ人も楽しめる「帽子」について語っていました。

中島ナオさん（当時35）

「子どもから大人まで性別問わず、お届けできるようにと」

小国さんを動かしたのは、中島さんからのこの言葉でした。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「『私はがんを治せる病気にしたい。小国さん、何かアイデアを考えてほしい』と」

医療従事者でもない小国さんが思いついたのが、誰もが気軽に参加できる「deleteC」。中島さんとともに、プロジェクトは動き出しました。

■寄付総額は5000万円以上 「誰でも参加できるアクションを」

法人設立以降、がん治療研究のために寄付した総額は5000万円以上。医療者など含む選考委員会によって、毎年2人のがん研究者を選出。これまでに12人に届いています。

認定NPO法人「deleteC」小国士朗代表理事（46）

「誰でも参加できるアクションをこれからもつくっていきたい。誰かから見た時に、それは医療者かもしれないし、がんの患者さん・ご家族かもしれないし。この商品・棚・投稿が希望に感じられるような、そういう風景を普段の暮らしの中にたくさんつくっていきたい」

（11月3日放送『news zero』より）