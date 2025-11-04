全国の牝馬重賞を対象としたシリーズ「グランダム・ジャパン2025」古馬・秋シーズンは、11月3日（祝月）のJBCレディスクラシック（船橋）をもって全日程が終了し、総合優勝はフェブランシェ（大井）が獲得した。

今年で16年目を迎えた「グランダム・ジャパン（GRANDAME-JAPAN）」は、牝馬競走の振興と入厩促進を目的とした世代別シリーズ。古馬・秋シーズンは7月9日のスパーキングレディーカップ（川崎）から始まり、全国の主要牝馬重賞を舞台に熱戦が繰り広げられた。

【スパーキングレディーC】大井のフェブランシェが中央勢撃破

ポイント上位馬に総額3900万円のボーナス

シリーズ初戦のスパーキングレディーカップで勝利し、10月7日のレディスプレリュードでは4着だったフェブランシェ（大井）が、合計45ポイントで見事総合優勝。2位は42ポイントのマテリアルガール（浦和）、3位は28ポイントのアンティキティラ（高知）となり、上位3頭にはボーナス賞金が授与される。

グランダム・ジャパンは、フランス語の「GRANDE（偉大な）」と「DAME（婦人）」を合わせた造語。全国各地の牝馬重賞を世代別に体系づけ、2歳・3歳・古馬の各カテゴリーでポイント上位馬に総額3900万円のボーナス賞金が贈られる。地方競馬の名牝「ロジータ」の再来を願い、「ロジータふたたび。」を合言葉に、牝馬の新たな舞台づくりと地方競馬の魅力発信を目指している。