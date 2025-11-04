ドジャースタジアムでは優勝報告会が行われた

　ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。

　ドジャースタジアムでは優勝報告会が開催された。詰めかけたファンの前でロハスに促されてマイクを持ったシリーズＭＶＰの山本由伸投手は「ブエノスタルデス！」とスペイン語でこんにちはと意表をついた第一声。「Ｙｏｕ　ｋｎｏｗ　ｗｈａｔ？（ちょっと聞いて）　Ｌｏｓｉｎｇ　ｉｓｎ’ｔ　ａｎ　ｏｐｔｉｏｎ！」と話題になった名言を英語で続けて、大歓声を浴びた。

　ワールドシリーズで「負けるわけにはいかない」と山本が話し、これを園田通訳がニュアンス強めに翻訳したため「名言」として一躍浸透。これをプリントしたＴシャツが急きょ作成され、ドジャースナインが試合前練習などで着用する姿があった。

　チームメート、コーチ、スタッフ、ファンらに感謝を述べた山本は「Ｗｅ　ｄｉｄ　ｉｔ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ．　Ｉ　ｌｏｖｅ　ｔｈｅ　Ｄｏｄｇｅｒｓ！　Ｉ　ｌｏｖｅ　Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ！」（一緒にやり遂げた。ドジャースが大好き、ロサンゼルスが大好きだ）と続けると、最後に「ありがとう！」と口にして、ＭＶＰコールを受けていた。