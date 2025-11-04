ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。

ドジャースタジアムでは優勝報告会が開催された。詰めかけたファンの前でロハスに促されてマイクを持ったシリーズＭＶＰの山本由伸投手は「ブエノスタルデス！」とスペイン語でこんにちはと意表をついた第一声。「Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？（ちょっと聞いて） Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ！」と話題になった名言を英語で続けて、大歓声を浴びた。

ワールドシリーズで「負けるわけにはいかない」と山本が話し、これを園田通訳がニュアンス強めに翻訳したため「名言」として一躍浸透。これをプリントしたＴシャツが急きょ作成され、ドジャースナインが試合前練習などで着用する姿があった。

チームメート、コーチ、スタッフ、ファンらに感謝を述べた山本は「Ｗｅ ｄｉｄ ｉｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ． Ｉ ｌｏｖｅ ｔｈｅ Ｄｏｄｇｅｒｓ！ Ｉ ｌｏｖｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ！」（一緒にやり遂げた。ドジャースが大好き、ロサンゼルスが大好きだ）と続けると、最後に「ありがとう！」と口にして、ＭＶＰコールを受けていた。