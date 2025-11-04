「夜更かしが原因」と正論をぶつけた日。遅刻グセの友人は静かにキレてしまって…【ママリ】

遅刻魔の友人に「どうして起きられないのか」聞いたところ…

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。睡眠時間がどのくらいでちょうど良いかというのは人によって違うのは、たくさん寝ないとパフォーマンスが上がらない人もいれば、逆に寝すぎるとシャキッとしないという人もいます。ただ、自分は「短時間睡眠で大丈夫」と思っていても、夜更かしをすることで翌朝の起床時間が思う時間に起きられなかったり、遅刻が続いて誰かに迷惑をかけるようになるなら、自分の生活を一度考え直した方が良いケースもあるのではないでしょうか…。

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。ここ2年はふうかの遅刻グセが一層ひどくなり、さほはブチ切れています。





そんなさほは、ふうかがどうして遅刻を繰り返すのか、何が原因なのか、高校時代に話した内容を思い出していたのですが…。

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

遅刻グセが激しいふうかに、さほはかつて「どうして寝坊するのか」を聞いたことがあったのですね。高校時代は夜更かしをし過ぎてしまうのがふうかの「起きられない理由」だったようです。また、夜更かしの原因はゲームだったようで、さほや他の友人は夜更かしをし過ぎて寝坊し、親に送迎してもらうのは良くないと伝えていました。



ただ、正論を言われたふうかは拗ねてしまっていたので、もともとふうかは自分の悪い部分を人から指摘されても素直に聞けないタイプなのかもしれません。その性格もあり、その後も遅刻グセが直りづらくなっているのかも…。



自分の悪い部分をストレートに指摘されるとムッとするのは誰しもあることでしょうが、「注意されているうちが花」というのもまた事実。自分が成長したいなら、誰かが指摘してくれている間に、言動を正していく努力も必要ですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）