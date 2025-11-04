【新NISA】11月の「配当取り」を狙える、注目の日本株「高配当株・増配株4選」を実名公開【日経平均5万円時代の守りの投資法】

紆余曲折あったが高市総理が誕生した。世論も相場も高市総理を望んでいたが、永田町での綱引きにハラハラさせられた人も多かっただろう。これからの日本に期待したい。相場もサナエノミクス乗っていくことが予想される。成長株投資もいいが、配当株投資にも妙味がある。

新NISAの成長投資枠への投資で、日本株の高配当株・増配株が人気である。本稿は、11月に権利付最終日を迎える高配当株や増配株に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん）氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資で資産を伸ばし、関連書籍を出版した実績がある。

高配当株・増配株投資の魅力

高市ラリーで日経平均株価が5万円台に乗りました。驚くべき水準かつスピードです。とはいえ、主に半導体株・AI株や国策となった一部の銘柄が上昇している相場ですので、日経平均株価にはついていけず、苦々しい思いをされている投資家も多いと思います。なかには、複数の銘柄で含み損を抱える方もおられるのではないでしょうか。そんな相場でも、配当株投資であれば配当金が心の支えになります。

日本株の多くが3月と9月に権利付最終日を迎えますが、実は11月に権利付最終日を迎える銘柄もあります。本稿では、それら高配当株、増配株を4銘柄ご紹介します。

はじめに、高配当株・増配株投資の魅力について、箇条書きでお伝えいたします。

(1)配当金は定期的（日本株なら年2度が多い）に入る

(2)配当金は事前にその額がわかる

(3)配当金は自動的に入る

(4)配当金は安定的な収入になる

(5)株価下落場面で配当金は心の支えになる

(6)配当金は会社員にとり副収入になり、かつ不労所得である

(7)配当金は老後の生活費に使える

(8)企業の株主還元意識が高まっており、増配が期待できる

(9)配当金目的の買いが常に期待でき、株価を下支えすることが多い

(10)配当金を再投資するのが楽しい

(11)増配株は、投資額（簿価）に対する配当利回りが上がっていく

私の銘柄選択法、12個のポイント

つぎに、高配当株・増配株の銘柄選択法を解説します。高配当株・増配株を探すときには、配当利回りだけを見てはいけません。それを可能とする裏付けがあるかを確認しましょう。

(1)市場規模が拡大している業種

まず何より需要が増加する業界の企業を選んでください。需要が増えるから、そこに供給を増やすことで企業は成長できます。売上高が増え、営業利益が増え、儲かっているから配当金が出せます。内需（日本国内の需要）だけではパイが減るとしても、海外で稼ぐ企業もあります。逆に、需要が縮小する業界では、いくらナンバーワン企業でも、成長は望めません。少ないパイの奪い合いが起こり、価格競争となり、売上高が減少し、営業利益も減少し、利益率も下がり、配当の維持が厳しくなります。もちろん、株価も厳しくなります。

(2)ナンバーワン企業もしくはオンリーワン企業

業界ナンバーワン企業（もしくは2位まで）に投資しましょう。または、3位以下でもニッチに稼ぐオンリーワン企業を選びましょう。しっかり稼いでいる企業を投資先に選ぶことが大切です。

(3)増収増益

株価は、短期では経済指標や政治的要因などに左右されますが、長期では企業価値に連動します。簡単に言いますと、「どれだけ儲けているか。儲けを伸ばせるか」が大切です。したがいまして、増収増益（売上高も営業利益も成長していること）している企業を選びましょう。合わせて、一株当たり利益(EPS)が成長しているかも確認してください。

(4)営業利益率

本業でしっかりと利益が出せているかを確認する必要があります。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良といえるでしょう。

(5)株価のトレンド確認

株価が上昇トレンドの銘柄を選びましょう。配当金をたくさん貰っても、それ以上に株価が下がり損をしていたら本末転倒です。5年チャートか10年チャートで株価のトレンドを確認しましょう。

(6)配当性向

無理な配当をしていないか確認しましょう。配当性向（利益に占める配当金の割合）が概ね50％以下の銘柄を選んでください。逆に、低すぎても株主還元が十分ではなく、30％以上は欲しいところです。

(7)連続増配年数、増配率、減配の過去を確認

高配当であり、かつ増配していることが理想です。連続増配年数は何年か。もちろん長いほど優良です。増配率（配当の前年対比）も確認しましょう。これも高いほうが優良です。さらに、頻繁に減配していないかを確認してください。ただし、業績連動型配当を方針とする場合は、減配も仕方がありません。ほかに、累進配当や配当金の下限を設定する企業もあります。

(8)自社株買いの推移

自社株買いをすると株価は上がります。連続して自社株買いをするということは株主還元に熱心であるといえます。

(9)自己資本比率

低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

(10)ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。2桁あれば優良、8％あれば合格ラインです。

（11）ネガティブ要因の確認

・増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益になりません。

・不祥事の過去がないか

一度不祥事を起こすと、連続する傾向があります。外部要因かもしれない事案もありますが、当該企業がどのような対応をするのか確認することも大切です。

・後継者問題がないか

カリスマ経営者の後継者問題はリスク要因です。経営者の年齢や健康状態、後継者育成について確認しましょう。

(12)PER推移

1〜11で分析して優良銘柄を見つけたとしても、高値掴みに注意しなくてはいけません。PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。私は予想PERを使って確認します。予想PERは、「現在の株価」を「1株当たり利益(予想)」で除すことで計算できます（予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想））。1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上12個のポイントを上げましたが、全項目をクリアする銘柄はなかなかありません。よって、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

この11月、注目の銘柄は…

それでは、高配当株、増配株をご紹介します。次に紹介する銘柄は11月26日（水）が権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）です。

（1）キユーピー（2809）

キューピーと思いがちですが、「キユーピ−」です。創業100年以上、日本ではじめてマヨネーズを発売した会社です。マヨネーズのほかに、市販用としてはドレッシング、パスタソース、パッケージサラダや惣菜なども扱います。業務用としては、液卵、凍結卵、食酢、調味料や調理ソース、オムレツやたまごサラダなど加工食品を扱います。日本ではシェア1位です。海外売上高比率は19％で、世界79の国と地域で事業を展開しています。

業績は2018年11月期をピークに下降していましたが、売上高は回復途上にあり、営業利益はV字回復・成長して2024年11月期に過去最高となりました。中期経営計画（2025-2028年度）で、グローバル展開の加速を成長戦略としています。海外売上高の年平均成長率では2桁％以上を目標とし、海外売上高は2024年11月期931億円でしたが、2028年11月期には1800億円を目指します。営業利益率（3年平均、以下同）は5.8％ですが、2028年11月期には7.5％を目指すとしています。

チャートは、2024年夏以降下落していましたが、2025年3月頃から上昇し、成長しています。予想配当利回り（10月31日現在、以下同）は1.50％です。配当利回りは高くありませんが増配基調であり、2028年11月期までは配当金54円を下限として段階的に引き上げる旨言及しています。

(2)日本毛織/ニッケ（3201）

通称は「ニッケ」、日本最大の毛織物メーカーです。衣料繊維事業だけではなく、自動車関連・環境関連など「産業機材事業」、商業施設運営・不動産事業・介護事業など「人とみらい開発事業」、寝装品・100円/300円ショップ向け卸売・インテリア用品販売など「生活流通事業」も手掛けます。これら4事業の売上構成はほぼ均等でバランスが取れています。業績は増収増益で推移しています。

第3次中期経営計画にて、2026年度に売上高1300億円（2024年11月期：1154億円。億円未満は四捨五入・以下同）、営業利益130億円（同116億円）を目指す旨言及しています。2024年11月期決算では営業利益率10％に乗せており、日本企業としては合格点でしょう。5年チャートは2023年夏まではヨコヨコ、2023年夏以降は上昇傾向にあります。予想配当利回りは2.58％です。配当利回りはそれほど高くはないものの、配当方針として累進配当政策を掲げており、50年近く減配していないことは評価できるでしょう。

（3）トーセイ（8923）

東京圏を事業エリアとする不動産業です。新築開発、中古再生において、オフィスビル、住宅、商業施設、ホテル、物流施設などを扱います。2024年11月期の棚卸資産の内訳は、23区内が48％、都下が15％と東京都内でおよそ6割を占めます。残りは、神奈川県が22％、千葉県が9％、埼玉県が3％、その他が3％となります。都会の儲かるエリアに特化しているといえるでしょう。セグメント別売上高では、再生事業が約45％を占めます。

業績は増収増益で推移しています。2014年11月期に、売上高（821億円）、税引き前利益（173億円）ともに過去最高を更新しました。現・中期経営計画の最終年度となる2026年11月期には、売上高を1232億円に、税引き前利益を190億円にする計画です。営業利益率は20.7％です。5年チャートは上昇しています。予想配当利回りは、2.99％です。高配当と株価上昇の両方を狙えそうな銘柄です。

(4) オーエスジー/OSG（6136）

総合工具メーカーです。切削工具、測定工具、工作機械、機械部品の製造・販売をしています。「タップ」と呼ばれる めねじ（穴の内側のねじ）をつくる工具では、世界シェア1位です（同社売上高に占めるタップの割合は3分の1ほど）。業績は増収増益基調です。海外売上高比率は68％で、国別で見ますと日本32％、米州22.4％、欧州・アフリカ23％、アジア22.6％でバランスが取れています（2024年11月期）。営業利益率は13％台半ばあり、日本企業としては優秀といえるでしょう。さらに、中期経営計画では、2027年度には営業利益率16％超を目指すとしています。5年チャートは上昇トレンドではありませんが、直近では株価を上げてきました。予想配当利回りは3.93％です。

＊ ＊ ＊

高配当株、増配株は、配当金が心の支えとなりますので安心感があります。11月の権利付最終日を前に、高配当株、増配株に注目してみてはいかがでしょうか。

