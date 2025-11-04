ドジャースの逆転劇で幕を閉じたワールドシリーズ。3勝4敗で敗れたブルージェイズですが、随所で熱いプレーが次々と飛び出し、ファンを沸かせました。

第1戦では2-2の同点で迎えた6回、代打で打席に入ったアディソン・バーガー選手が満塁ホームランを放つなど、一挙9得点の猛攻。直後の7回表は大谷翔平選手のホームランで2点を奪われましたが、最後までリードを守り11-4で快勝しました。

第3戦は延長18回にわたる死闘が繰り広げられました。4回にアレハンドロ・カーク選手の3ランなどで2点リードを奪うも、大谷翔平選手のソロホームランなどで同点に追いつかれ、5-5で延長戦に突入。しかし両チーム得点が生まれず、試合は延長18回までもつれると、フレディ・フリーマン選手にサヨナラホームラン放たれ、6時間を超える接戦を落としました。

第5戦では、トレイ・イェサベージ投手が先発のマウンドに上がり、7回1失点の快投を見せました。9月にメジャー初昇格を果たしたばかりのイェサベージ投手ですが、ポストシーズンでは5度の先発で3勝1敗とチームにとって欠かせない存在となりました。大谷翔平選手にはヒザをつかせる空振りを奪うなど、ヒットを許さず、7回を投げ12奪三振と圧巻のピッチング。ブルージェイズはこの試合をものにし、3勝2敗と世界一に王手をかけました。

最終第7戦はチームの顔、ウラジーミル・ゲレロJr.選手が攻守で躍動。3点リードの4回、中堅手ドールトン・バーショ選手がセンターへの打球をダイビングキャッチでアウトとすると、続く好機では、一塁線へ鋭いライナーをファーストを守るゲレロJr.選手が横っ飛びキャッチ。さらに土壇場の延長11回では先頭で打席に入ると、リリーフ登板した山本由伸投手の6球目を2ベースヒットとし、チームを鼓舞しました。

ブルージェイズは1アウト1、3塁のチャンスこそ作りましたが、あと一歩及ばず。32年ぶりのワールドチャンピオンを逃し、チームを引っ張り続けたゲレロJr.選手は、ベンチで座り込み悔し涙を見せていました。