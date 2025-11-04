「広島紅白戦、白組６−１紅組」（３日、天福球場）

広島の佐々木泰内野手（２２）が３日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）のメンバーに追加招集された。「たくさん吸収したい」と意気込み、巨人・岡本和真内野手（２９）に弟子入りを志願。この日は宮崎県日南市で行われている秋季キャンプの紅白戦で４安打を放ち、存在感を際立たせた。

日南で鍛錬の日々を送る佐々木に吉報が届いた。憧れを口にしていた侍ジャパンのユニホームに早くも袖を通すこととなった。出場辞退したソフトバンク・牧原大に代わって背番号５を背負う。「なかなかない機会。いいところをたくさん吸収して（カープに）帰って来たい」と成長につなげることを誓った。

大学時代に侍ジャパンの経験はあるが、フル代表の選出は初めて。１年目の今季は負傷離脱した期間もあり、５４試合の出場で打率・２７１、０本塁打、６打点。「悔しいところもあった」と振り返っていた。そんな中での代表入りに「自分なんかでいいのかな」と気後れもあったという。

一方で、国内最高峰の選手たちとチームメートになれる貴重な機会でもある。「打撃のこと、サードでどういう意識で守っているのか聞いてみたい」と、巨人・岡本から助言を仰ぐことに意欲。今オフにポスティングシステムを用いて、米大リーグに挑戦することを表明している主砲から極意を聞き出す、またとないチャンスとなりそうだ。

さらに青学大の同期でもあるロッテ・西川ともチームメートとなる。「あいつは結果もしっかり出しているし、実力で勝ち取った。自分はまだまだ、これからというところの選出」と謙虚に足元を見つめるが、盟友との再共闘には「また一緒にできるのはうれしい」と顔をほころばせた。

今回はスポット的な代表参加となり、６日からの強化合宿（宮崎）も参加せず、カープの日南キャンプに残る。「今は大事な時期。しっかり追い込まないといけない」と新井監督。侍のユニホームに袖を通すのは、１０日のカープとの練習試合と１５、１６日の韓国戦のみとなる。

あくまで主眼に置くのは秋季キャンプでのレベルアップだ。この日の紅白戦では「３番・三塁」でフル出場し、三塁線への二塁打を含む４安打を記録。「もっともっとやって、突き抜けたいっていう気持ちがあります」と鼻息が荒い。日南でのハードワークの日々に、侍ジャパンでの活動も加わった。佐々木がプロとして初めて過ごす秋は、この上なく充実したものとなる。