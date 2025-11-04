きょうは、広い範囲で秋晴れとなりそうです。強い北風もおさまって穏やかな陽気になるでしょう。ただ、けさは今シーズン一番の冷え込みになっている所が多くなっています。内陸は朝と日中の気温差が大きくなりそうです。

大陸から移動してくる高気圧に覆われて、広い範囲で晴れそうです。日本海側の天気も回復して各地とも日差しが届くでしょう。太平洋側は雲の広がる所もありますが、日中は天気の大きな崩れはない見込みです。空気の乾燥が進むため、火の取り扱いにご注意ください。ただ、夜は紀伊半島や北海道の日本海側で雨の降る所がある見込みです。沖縄は前線の影響で午後になると雨の範囲が広がっていき、夜は激しく降る所もあるでしょう。また、きのうは近畿地方と東京地方で木枯らし1号の発表がありましたが、強い北風もおさまりそうです。

北風で冷たい空気が流れ込んでいて、けさは冷え込みが強まっています。東京や大阪など、今シーズン一番寒い朝を迎えています。日中の気温は、きのうより高い所が多く、西日本は20℃前後、金沢も18℃など、この時季らしい陽気に戻る所が多くなりそうです。東京は17℃など、少し低めの所もありますが、冷たい北風はおさまるでしょう。内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるので、調節のしやすい服装がよさそうです。

＜きょう4日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路：11℃

青森：14℃ 盛岡：14℃

仙台：15℃ 新潟：17℃

長野：16℃ 金沢：18℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪：19℃ 岡山：19℃

広島：19℃ 松江：19℃

高知：21℃ 福岡：20℃

鹿児島：23℃ 那覇：28℃

沖縄は、あすにかけて激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害などに注意が必要です。あすは太平洋側を中心に雲が広がりやすく、九州南部や四国で雨の降る所もありそうです。東京はあすの朝も9℃と冷え込みますが、東海や関東は木曜日にかけても雲が広がるでしょう。