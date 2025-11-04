ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が3日、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での日本代表「侍ジャパン」入りへ意欲を示した。今月15、16日に行われる韓国との強化試合（東京ドーム）で初の代表入り。右腕は「来年の（WBC）本戦に選ばれるよう、やれることはやっていきたい」とアピールを誓った。

今季はレギュラーシーズンで51試合に登板し、防御率1・07をマーク。自身初のタイトルとなる最優秀中継ぎを獲得し、日本シリーズ第5戦では胴上げ投手となった。疲労こそ残るが、3日は本拠地のみずほペイペイドームで約4時間汗を流し「やるからにはコンディションを整えてやらないといけない」と力を込めた。

シーズン中からWBCの公式球をキャッチボールで使用するなど、準備を進めてきた。感触の違う球について「試合で投げてみないと分からないところではあるので、投げる前にいろいろ考えてもしょうがない」と冷静に分析した。

6日から宮崎市内で始まる日本代表の合宿へ合流する。「トップレベルの選手が集まるところなので、吸収できるところは吸収したい」。タカのリリーバーが、世界への一歩を刻む。 （鬼塚淳乃介）