高市早苗首相は社会保障の給付と負担を見直すため、有識者を交えた超党派の国民会議を設置すると表明した。

少数与党の事情があるにせよ、幅広い知見を集めるのは当然だ。公平で持続可能な制度設計を求める。

社会保障費の給付費は高齢化の進行に物価高が加わり、2025年度は140兆円規模に膨らんでいる。制度を支える現役世代の割合は今後も減る一方で、見直しは避けられない。

論点の一つは、税と社会保障の一体改革につながる給付付き税額控除の導入だ。

所得税の一定額を控除した場合、所得が少なく控除し切れない分を現金で給付する仕組みで、首相が自民党総裁選で公約していた。立憲民主党も前向きだ。

社会保障財源の消費税は低所得者ほど負担が重くなる。社会保険料も所得に比例して高くなる累進性が弱い。給付付き税額控除は中低所得者の負担軽減に有効で、所得の再配分機能を高める。

本格的に導入するには、給与所得以外の金融所得や資産を把握する必要がある。時間をかけて検討を進めたい。

医療分野の改革は議論が始まっている。高齢化と医療技術や薬剤の進歩で増加する医療費の抑制が主要な論点だ。

医療費は患者が払う窓口負担と社会保険料、公費で賄われる。首相は高齢者よりも医療費が少ない現役世代の負担抑制を目指す。

現役世代に配慮した医療費抑制策として挙がるのは、高齢者の窓口負担の見直しと給付の削減だ。

具体案として自民党と日本維新の会が連立政権の合意文書に提示したのは、応能負担の徹底である。

75歳以上の窓口負担は原則1割で、一定の所得がある人は2割または現役世代並みの3割負担となっている。ここに株式などの金融所得を反映させ、支払い能力に応じた負担を求める制度にする。

妥当な考え方ではないか。医療機関の電子化を進め、医療の効率化と質の向上も追求すべきだ。

もう一つの具体案は、市販薬と効能が似たOTC類似薬を保険適用外にすることだ。

患者によっては一部の薬代が全額自己負担に切り替わる可能性があり、慢性疾患のある高齢者や難病患者から懸念の声が上がる。

医療費の抑制を巡り、政府が高額療養費制度の見直しを進めようとして患者団体の猛反対に遭い、再検討を迫られたことは記憶に新しい。当事者の事情を軽視し、改革を性急に進めてはならない。

負担増を心配する患者が受診を控えた結果、病状が悪化して余計に医療費がかかってしまえば本末転倒だ。

社会保障の課題は年金や介護、福祉など多岐にわたる。新設される国民会議は名前の通り、分かりやすい情報提供に努め、国民的議論を喚起してもらいたい。