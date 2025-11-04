宿泊税の導入方針を打ち出している大分県が、宿泊事業者を対象にした意見交換会を順次、開いている。10月27日の由布市湯布院町を皮切りに、11月21日まで県内14カ所で実施。有識者などでつくる「県観光振興財源検討会議」が来年2月にまとめる報告書に現場の声を反映させる狙いがある。

10月28日に大分市であった意見交換会で県は、宿泊料金の区分に応じて税額を決める「段階的定額制」を採用する方針を説明。人口減少社会で観光産業の果たす役割が高まることを強調し、導入に理解を求めた。

大分市には観光客だけでなく、スポーツ大会や文化行事に参加する県民の宿泊客も多く訪れており、ビジネス客も一定の割合を占める。事業者からは「工事などの長期滞在客が多く、（宿泊税に）反対意見もある」「平日と週末・祝日で宿泊料金が異なる場合があり、対応が煩雑になる」といった懸念が噴出した。「システム改修への補助金」を求める要望も出た。

意見交換会に出席できない事業者向けに、県は近くアンケートを実施する予定で、県内の約1700事業者に送付するとしている。（中野剛史）