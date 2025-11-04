音楽を通じ、日本人と在日コリアンの共生を目指す恒例の「筑豊アンニョンハセヨコンサート」が9日、福岡県桂川町土居の町住民センターで開かれる。今年は朝鮮半島の伝統音楽を現代風にアレンジした楽曲に加え、若者も楽しみやすいポップスも演奏。ルーツが違っても地域の一員だと共感できるステージを披露する。

元教員や住民有志でつくる実行委員会主催。東日本大震災の復興支援も掲げて2011年から始まり、今年で14回目となる。

九州・山口を中心に活動する福岡・広島朝鮮歌舞団と九州朝鮮初中高級学校（北九州市）、混声合唱団「コーロ・サンガ」（飯塚市）が出演する。

歌舞団は伝統楽器を用いた演奏や歌のほか、帽子の頭頂部に付いた長いひもを回す舞や小さな太鼓を手に躍動的に動き回る踊りで観衆を魅了する。同校の生徒も伝統楽器のかねや太鼓を組み合わせる「サムルノリ」を演奏。「コーロ・サンガ」は命をテーマにした楽曲を歌い上げる。

歌舞団員で在日コリアンの徐美香（ソミヒャン）さん（27）＝北九州市＝は学生時代にこのコンサートに参加。国籍を超えてイベントを作り上げる人々の姿に感動した。「音楽で一つになる経験を通じ、多文化が共生できる社会を感じてほしい」と呼びかける。

前売りチケットは一般が1500円、高校生以下は千円。実行委員会事務局＝090（8414）3849。（金田達依）