長崎総合科学大付属高（長崎市宿町）は全校生徒を対象にした平和学習の一環で、同市出身のシンガー・ソングライター上奥まいこさん（44）を招いた平和コンサートを行った。上奥さんから、事前に生徒から集めた「平和から連想する言葉」を用いたオリジナル曲が披露されたほか、今回のために生徒と教員で組んだバンドとの共演もあった。

上奥さんは父方の祖父母が長崎で、母方の祖父母が広島で被爆した「被爆3世」。現在は東京を拠点に長崎でも活動している。知人を通じ、10月27日にあった同校での催しに参加した。

「ぬくもり」「世界の願い」「受け継ぐ」など、全学年の12クラスから三つずつ提案のあった言葉をちりばめたオリジナルソングも披露。生徒たちは、ステージ上のスクリーンに紹介される歌詞を目で追いながら聞き入っていた。

3年の山口操さん（18）は「自分たちの出した言葉ですてきな曲ができあがり、うれしかった」と話した。この他、上奥さんは原爆をテーマにした自身の曲「影おくり」を、生徒と教員でつくったバンドの演奏に合わせて歌った。

今回の映像は上奥さんが編集し、同校のホームページや自身の交流サイト（SNS）で公開予定という。上奥さんは「平和への思いを高校から世界に発信してほしい」と語った。（高平路子）