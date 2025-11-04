被爆体験記の朗読にピアノ演奏を重ねたコンサート「長崎ピース交響詩」が2日、長崎市平野町の長崎原爆資料館ホールであった。被爆証言の朗読ボランティア「永遠（とわ）の会」のメンバーが、被爆時9〜20歳の12人による手記の一節を読み上げ、故坂本龍一さん作曲の落ち着いた曲調の11曲が奏でられた。集った若者や被爆者など100人が真剣な表情で聞き入った。

＜強烈な閃光（せんこう）で眼前が真っ黄色になり、ランニングシャツ1枚だった背中に強烈な熱線を感じた＞＜帰宅途中に被爆したであろう母はいくら探しても見つからず。ついに3日後、捜索を断念した＞。永遠の会のメンバー15人が一人ずつ抑揚を付けながら体験記を読むと、プロのピアニストによるメロディーが寄り添った。スクリーンには、証言を寄せた被爆者の性別と当時の年齢が映し出された。

永遠の会は毎週末、観光客などを対象に、資料館に併設する国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館に保管された被爆体験記を朗読する活動を続けている。体験記は被爆50年の1995年から国が定期的に収集しているもので、その黒い装丁から通称「黒本」と呼ばれる。延べ10万人を超える“声”が残されており、館内で閲覧できる。

＜水を求め、家族の名前を呼びながら死んでいった人たちの声をどうぞ皆さん、忘れないでください＞。コンサートの終盤に、体験記につづられた被爆者の未来に託した思いが紹介されると、手を合わせて祈るような仕草をする人もいた。

母親と参加した長崎市内の長崎大付属中2年、水崎桜子さん（13）は「コンサートで初めて黒本の存在を知った。当時、同年代だった人たちのつらい記憶に音楽が合わさり、心に響いた」と感想を述べた。（貞松保範）