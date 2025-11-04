佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」は3日、14カ町の曳山（ひきやま）が神輿（みこし）のお供をする「御旅所神幸（おたびしょしんこう）」があった。市街地を巡行しながら西の浜御旅所（同市富士見町）に向かい、砂地に引っ張り込む「曳（ひ）き込み」を実施。取り囲むようにして大勢の見物客が見守る中、各町の曳き子たちが力を合わせて大きな曳山を次々と動かし、祭りの盛り上がりは最高潮に達した。

全14台の曳山は午前9時半から、1番曳山「赤獅子」を先頭に唐津神社を出発。正午ごろから順次、御旅所に到着し、曳き子たちが「エンヤ」「ヨイサ」とかけ声を上げながら豪快に引っ張り込んだ。台車の車輪が砂地に深くめり込み、時折砂煙が巻き上がった。

唐津曳山取締会が発表したこの日の人出は24万人。福岡市博多区の松田孜さん（81）は「大きな曳山は迫力がある上、笛の音色がゆったり響いて心地よかった」と満足げ。山口県下関市の西野美香子さん（51）は「集まった人みんなが楽しんでいて曳山も喜んでいるよう」と笑顔だった。

最終日の4日は「翌日祭」があり、午前10時から曳山が唐津神社を出発。午後0時半ごろにJR唐津駅前の米屋町通りに14台が勢ぞろいする。曳山展示場のある市ふるさと会館アルピノには午後4時40分ごろから順次到着する。（向井大豪、竹中謙輔）