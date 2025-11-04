林業が盛んな大分県日田市は、大人や子どもたちが木に親しみ、人や木、森との関わりを考える心を育てる「木育」を推進している。木育活動を支える若い人材を育成するため、市は10月9日、日田林工高（同市吹上町）で「木育インストラクター養成講座」を開いた。1年生33人がインストラクター認定に挑戦。木育の意義や必要な知識、木育活動を実践するための技術などを、座学や実技を通して学んだ。

「トン、トン、トン、トン」。木づちで板を打ち付ける音が会場に響く。生徒たちが取り組んでいるのは、薄い木の板を円筒状に並べ、中に小さな木製の玉を入れて音を出す「円形木琴」作りだ。木育活動では、木に関する知識に加えて、木を使ったおもちゃや楽器などを作るスキルを身に付けることが重要になる。

「木育」は、2004年に北海道庁が提唱した取り組み。現在は全国に広がり、木を使ったおもちゃに触れる体験や木工ワークショップなどが開かれ、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加している。

日田林工高は、地域の基幹産業である林業を支える人材を多く輩出する。同校での木育インストラクター養成講座は初めての開催となり、木育活動を通じて、生徒自身が木材や森林のことを情報発信する。県内の高校では唯一の林業科を、広く知ってもらうことも狙いだ。

今回の養成講座で生徒たちは、熊本大が認定する初級を受講。教育学部教授の田口浩継さん（65）が講師を務めた。

田口さんは中学校の技術教師を経て大学教授となり、ものづくり体験を通して木に触れてもらうイベントや養成講座の開催に取り組む。養成講座ではこれまでの17年間で、延べ4千人を超える認定者を送り出している。熊本県内では高齢の認定者が介護予防施設や幼稚園といった施設を訪れ、生きがいややりがいを伝える活動などに取り組んでいるという。

■ ■

日田林工高での養成講座は、丸一日かけて開かれた。座学のテーマは「木育の実際」。生徒たちは、木育が「知る（木のことを学ぶ）」「触れる（触ってみる、実験・観察）」「創（つく）る（木を使ったものづくり）」からなることを学んだ。

実技では木材の曲げ強度の試験を通して、木の特性を学習。円形木琴作りのほか、木製のおもちゃやスマートフォン向けスピーカーの仕組みを学んだ。

最後の課題として、班ごとに分かれて幼児や保育園児、小学低学年、小学高学年、中高生、高齢者向けの木育活動の計画書作成に取り組んだ。知識や関心、発達段階に応じて、およそ半日間の具体的な活動内容と時間割をまとめた。

小学高学年を担当した中園友理さん（15）は「子どもが好きなので、どうやったら興味を持ってもらえるかと工夫して楽しかった。妹にも木の楽しさを伝えたい」と笑顔で話した。

活動計画発表が終わり、生徒全員と教諭3人の計36人が、木育インストラクター初級の認定を受けた。「子どもたちに木に触れる機会をつくりたい」と、昨年既に初級認定を受けている林業科の原田勝己教諭（51）も、今回の養成講座を受講。「自分で教材を作る大切さなどが学べた」と話した。今後、生徒たちとともに中級認定を目指す。

日田地域の宝を生かす木育教育。その拠点として、日田林工高が一歩を踏み出した。（床波昌雄）