納豆料理、どれが好き？＜回答数 14,421票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第342回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「納豆料理、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:納豆料理、どれが好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ニンニクがアクセント！納豆チーズオムレツ
【材料】（2人分）
卵 4個
牛乳 100ml
納豆 1パック
スライスチーズ 2枚
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
塩コショウ 少々
バター 10g
刻みのり 適量
【作り方】
1、卵は溶いて、牛乳とおろしニンニクを入れて更に混ぜておく。（おろしニンニクはチューブのものでOK）
2、温めたフライパンにバターを入れ、溶けたら1を流し入れ、手早く混ぜながら塩コショウし、半熟状にする。
3、2の上にチーズと納豆をのせて、15〜20秒おき、端と端を中央に寄せる。お皿に返して、上にのりを散らす。
(E・レシピ編集部)
