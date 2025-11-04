スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「納豆料理、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:納豆料理、どれが好き？

・「納豆料理、どれが好き？」の結果は…


・1位 … チャーハン 37%
・2位 オムレツ 24%
・3位 パスタ 23%
・4位 トースト 16%

※小数点以下四捨五入

14,421票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ニンニクがアクセント！納豆チーズオムレツ


【材料】（2人分）

卵 4個
牛乳 100ml
納豆 1パック
スライスチーズ 2枚
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
塩コショウ 少々
バター 10g
刻みのり 適量

【作り方】

1、卵は溶いて、牛乳とおろしニンニクを入れて更に混ぜておく。（おろしニンニクはチューブのものでOK）



2、温めたフライパンにバターを入れ、溶けたら1を流し入れ、手早く混ぜながら塩コショウし、半熟状にする。



3、2の上にチーズと納豆をのせて、15〜20秒おき、端と端を中央に寄せる。お皿に返して、上にのりを散らす。



(E・レシピ編集部)