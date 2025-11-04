EXILE ATSUSHI、活動休止を経てグループ復帰 休止中に訪れたインドが転機に
EXILEのATSUSHIとTAKAHIROが、7日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)TAKAHIRO、ATSUSHI ＝テレビ朝日提供
来年、グループのメジャーデビュー25年を迎えるEXILE。ATSUSHIとTAKAHIROが、これまでの歩みや、コンサート中のハプニングなど秘話を明かす。また、ボーカルコンビとしての不思議な絆や、互いが知る素顔についても語る。
TAKAHIROは2006年に「EXILE Vocal Battle Audition 2006 〜ASIAN DREAM〜」で約1万人の応募者の中から、EXILEのボーカルに選ばれた。憧れだったEXILEに加入して、ATSUSHIの隣で歌うことに最初はプレッシャーもあったという。
一方、ATSUSHIは活動休止を経て、グループに復帰。休止中に訪れたインドが転機になったと話す。
