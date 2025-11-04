マドカの息子・ケントのバスケチームにショウマという男の子が新しく入ってきました。ケントはキャプテンになり、ますます活躍しようと張り切っていますが、ショウマの出しゃばりな母親の出現により、チームに不協和音が…■経験の浅い子がいきなりスタメンに？「あなたがケントくん？」と声をかけられ、ケントが振り向くとショウマの母親がいました。ショウマくんのママは変わった人だなとマドカは気になりましたが、来週にはケントがキャプテンの初試合があるのです。そんなある日の練習中。

「入ったばかりのショウマくんがスタメン？」と母親たちはざわつきますが…不安が残る中、試合がスタートしました。■コーチの言動が明らかにおかしい！ケントは練習へ。その夜、ショウマくんのママとコーチの関係を疑い、眠れなかったマドカ。コーチの一方的な態度におされ、結局何も言えなかったマドカ。そんな中、コーチからお知らせがあるというので集まると…チームの輪を乱しているのはあなたでは…⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年9月3日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■気になる読者の反応は？まずはショウマくんの母親、ユミコに対するコメントです。

・親がいくら画策しようが、子に信望がなければ意味はないのにな。



・子どもにマウント取るなんて、大人げない人が現れましたね。



・親のメンツだけで子どもの場を荒らすんじゃない。子どもに向かって「たいしたことはない」とか、人格否定は勘弁してくれ。見ていて恥ずかしい。



・小学生にチームを勝ちに導けと怒鳴りながらチームの輪を乱す大人。みっともない。



・こういう公私混同して恥ずかしいと思わない人のメンタルが理解できないです。



・100%どの口が言う⁉ チームの和とコーチの風紀を乱してるのは何処のどなたさんよ⁉



・媚び売って無理やり押し込んだところで、普通に子どもが嫌われるだけだと思うけどな。子どもは親が家で話していることとかちゃんと聞いて覚えてるよ。



・チームの輪を乱してるのはあなた本人ですけど。コーチに取り入ってマネージャー、実力ないのに息子メンバー入りっていろいろ問題だらけじゃん。



・旦那がいるのかいないのか知らないけど、我が子のためならコーチに思わせぶりしたり、コーチの車に同乗したり…気持ち悪いママですね。

そしてショウマには同情の声が続々。

・ショウマと母親の間の温度差隠しきれてないよ。



・ショウマかわいそうに。この毒ママのせいで真っ当に努力で評価してもらえず、近いうちぐれそうだ…。



・ショウマくんが母親の行動に困って申し訳なさそうなのが余計に胸が痛む。子どもたちにとって世界は限られているから抵抗は難しい…。



・ショウマくんの顔がどんどん暗くなっていくのが辛い…。



・ただただ、ショウマくんが可哀想。母親だから逃げることもできないし。



・今のところショウマくんが可哀想としか思えん。



・ショウマくんは優しい子に見えるし、母親のせいで周りと上手くいかなくなったら悲しいよね。



・ショウマがなんとなく理解してて、またそれを諦めてるふうな様子が痛々しいよ。



・いや、これ、ショウマくんがかわいそうだよね。実力ないのにスタメン選ばれたら、子ども達もギスギスするし。

また、ユミコの言いなりのコーチに対しても辛辣なコメントが集中しました。

・コーチ、パワハラな感じですね。指導って感じではない。最近問題になってるやつですね。



・コーチ？ 何年コーチやってるの？ 子どもの指導は怒鳴ればいいってものではありません。素人目から見ても問題点がさっぱり見えてらっしゃらないようですね。



・モンスターの言いなりになってるコーチ、どうかと思う。他の子も納得いかないだろうけど、ショウマくんも可哀想。



・こんな贔屓する人をコーチにするのは…子どもたちが可哀想です。



・どうしようもないコーチだな、最悪。



・小学生相手にパワハラコーチって…。



・この場合、子どもの力量をちゃんと見抜けなかったコーチの責任だろうが。責任転換するな。誰がどう見ても技術が周りに追いついていない子を無理矢理試合に出したのはコーチだろうが。



・いやこんなの一目瞭然だろ。コーチが悪い。



・こういう系の欲に弱弱な人間、子どもの指導者としていかがなものかな。



・仮にもコーチともあろう者が公私混同でクズすぎ。証拠撮って校長もしくは教育委員会に言おうか。こんなあからさまな態度ならバレても問題ないんだろうし。



・コーチがだめだね。このコーチの下じゃ、チームもダメになる。コーチを放逐するか、チームを移籍するかした方がいいね。



・コーチ…あなたの方こそ、良識を持たないと足元すくわれますよ。

さらに、ケントたちは一斉にこのチームを辞めた方がいいという意見も多数。

・こんな理不尽なコーチのもとで続けても良くないから、みんなで辞めて他のチームに所属した方が精神的に良いと思うよ。それともコーチ不信任案でコーチを辞めさせるか？



・何もしない方がいいのかな…？ じゃねーだろ。どう見ても異常なんだから、メンバー全員と共有してチームから離脱じゃ。



・もう一斉に脱退して新しいチームを作成した方が建設的だよ。



・皆で辞めればいいんじゃないの？ チームで続けたいなら、問題行動の記録を集めつつ、コーチの解任動議を取るとかさ。



・他のママさんも主人公側なんだから、一斉に退団してしまうのがいいかね。チームオーナーとかの上がいるなら、騒ぎが耳に入って…となるでしょ。



・こんなの公私混同過ぎて息子をこのチームから離れさせた方がいいんじゃないかな？

読者のコメントにあるように、理不尽なコーチのもとでこのまま続けるより、他に所属した方が良いように思いますが…。マドカはどう解決するのでしょうか？(田辺香)