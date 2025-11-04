◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準々決勝 浜松開誠館３―１富士市立（３日、草薙陸上競技場）

準々決勝が行われ、３年ぶりの優勝を目指す浜松開誠館が、３―１で富士市立を下して４強入りした。

エースＦＷ田窪悠己（３年）が高い得点力を見せつけた。１―０で折り返した後半の８分、ＧＫ吉田壮馬（３年）が右サイドから放ったＦＫに合わせて走り込んだ。強風で「センターバックの頭を越える」と落下地点を読み、ドンピシャリのタイミングでヘディングシュート。２戦連続となるゴールを決めた。

ケガが多かった。昨秋は大会直前に足を捻挫してベンチ入りできなかった。優勝した今夏の県総体も、左足中指の脱臼骨折で出場できず。全国総体も２試合に途中出場しただけで終わった。それだけに今大会は「１試合１得点は取りたい。ハードワークしてチームに貢献したい」と燃えている。

加藤暁秀との１回戦で２得点しており、これで同じ開誠館のＤＦ水谷健斗（３年）と並ぶ得点ランキングトップの計３ゴール。次の磐田東との準決勝でも、最前線で攻撃を引っ張って行く。（里見 祐司）