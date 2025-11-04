フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦、スケートカナダで３位となり、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、羽田空港に帰国した。第１戦のフランス大会でＧＰデビューＶを飾った勢いのまま、連続表彰台で日本勢最速のファイナル行きを決めた１７歳。得意の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ、３Ａ）に磨きをかけて、日本女子３人目のデビューシーズン制覇に挑む。

２つ目のＧＰシリーズメダルを引っ提げて中井が笑顔で帰国した。シニアデビューの今季、フランス大会での鮮烈デビューに続き２戦目は銅メダルを獲得。日本勢一番乗りでＧＰファイナル進出も決め「シーズン初めは、どちらかの試合で表彰台に乗れればいいと思っていたので、うれしい気持ち」と白い歯を見せた。

昨季はジュニアでファイナルに進んで３位だった。１７歳は「世界で６人しか出られない舞台。シニアで出てみたいと思っていたのでうれしい」と実感を込める。２６年ミラノ・コルティナ五輪に向けた出場３枠の争いは、全日本で優勝すれば一発内定。ＧＰファイナルの成績も大きく関わり、上位に入れば五輪出場への道が大きく開ける。

中井の最大の武器は大技、トリプルアクセルだ。スケートカナダではショートプログラム、フリーともに失敗したが、帰国の飛行機の中では約１時間、フリーの演技を見返した。「スローで見たり、どこが悪かったかを見ていた」。演技前に気持ちの迷いがあったといい「体が縮こまったり、バランスが崩れるところもある」と、課題はすでに認識済みだ。

ＧＰデビューシーズンでのファイナル制覇なら浅田真央、紀平梨花以来、日本女子３人目の快挙となる。偉大な先輩２人はいずれも、同じくトリプルアクセルを得意としてきた。「（ファイナルは）ものすごく緊張すると思うので、自信を持てるような練習をしていきたい」と中井。世界のトップが争う舞台で、代名詞の大技を完璧に決めて頂点に立つ。（大谷 翔太）

〇…ＧＰシリーズ初優勝を果たした千葉百音（２０）＝木下グループ＝も帰国。金メダルに「ほっとしている」と笑顔がのぞいた。昨季のＧＰファイナル銀メダリストは、ショートプログラム、フリーともに１位で勝ちきった。次戦は第６戦のフィンランド大会（２１日開幕、ヘルシンキ）。千葉は「海外の強い選手も出るので、埋もれることなくパワフルな演技がしたい」と、意気込んだ。

◆中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳。５歳で競技を始め、２１年に新潟市から千葉県に拠点を移し、中庭健介コーチに師事。千葉・南行徳中２年の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル。昨季ジュニアＧＰファイナルは３位。通信制の勇志国際高千葉２年。趣味は音楽鑑賞。勝負メシは牛丼。１５０センチ。

◆日本女子のＧＰファイナル制覇 村主章枝（２００３年）、浅田真央（０５、０８、１２、１３年）、紀平梨花（１８年）、三原舞依（２２年）、坂本花織（２３年）の５人。浅田（当時１５歳）、紀平（当時１６歳）はＧＰデビューシーズンでファイナルを制した。