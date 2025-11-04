NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.05（+0.07 +0.11%）



ニューヨーク原油の当限は小幅続伸。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国がオンライン会合を開催し、１２月の生産枠の引き上げ幅を日量１３万７０００バレルに維持したことが相場を支えた。１０月以降の生産枠の引き上げ幅が限られていることが好感された格好。主要産油国が来年１－３月期の増産を見送ると発表したことも支援要因だが、供給過剰懸念が根強いことが上値を抑えた。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はコロナ禍並みに石油の過剰在庫が積み上がると想定している。



時間外取引で１２月限は６１．５０ドルまで上昇した後に失速し、先週末の終値を挟んで推移した。通常取引開始後は６０．５１ドルまで軟化した後にプラス圏へ切り返したが、上値は抑えられて小幅高で引けた。



MINKABU PRESS

外部サイト