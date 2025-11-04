※経済指標

＊米製造業PMI（10月確報）23:45

結果 52.5

予想 52.2 前回 52.2



＊ISM製造業景気指数（10月）0:00

結果 48.7

予想 49.5 前回 49.1



※発言・ニュース

＊ミランＦＲＢ理事

・経済が予測通りなら、再度０．５０％ポイントの大幅利下げを主張。

・ＦＲＢの金融政策は引き締め過ぎている。

・引き締め政策を継続すればするほど景気後退リスクが高まる。

・民間信用の動向は引き締め環境が隠されている可能性を示唆。

・０．５０％ポイント単位の利下げペースを超える必要はない。

・信用問題が政策スタンスを物語る場合がある。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・９月の会合以降「状況は大きく変わっていない」

・１２月の利下げ判断基準は１０月より高め。

・インフレ低下に伴い金利は下がるべき。

・雇用市場よりインフレを若干懸念。

・サービス分野のインフレが懸念材料。

・１２月の利上げは未定。

・消費主導で経済はかなり堅調。



＊デーリー・サンフランシスコ連銀総裁

・１０月の利下げは適切。

・雇用を損なわずにインフレ抑制圧力を維持する必要性。

・１２月ＦＯＭＣに向けＦＲＢは柔軟な姿勢を保つべき。

・データ不足は政策決定を妨げない。



＊クックＦＲＢ理事

・雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持。

・関税効果終了後はインフレ２％達成の見通し。

・インフレ抑制にはＦＲＢの２％目標達成への確固たる姿勢が鍵。

・今後１年間はインフレの高止まりを予想。

・関税の価格転嫁はまだ完了していない。

・労働市場は軟化しているが、その程度は限定的。

・現行政策は引き続き緩やかな引き締め状態を維持。

・関税の影響が持続すれば「強力な対応」も辞さない。

・雇用者数の伸び鈍化は主に移民政策が要因。

