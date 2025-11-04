「ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３」（３日、門別）

多くの競馬ファンで盛り上がった「ＪＢＣデー」が、３日の船橋競馬場で行われた。メイン１１Ｒの「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」は、単勝１・７倍のミッキーファイトが帝王賞に続くビッグタイトルを連取。９Ｒの「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」は７番人気のアンモシエラが史上３頭目の連覇を達成。１０Ｒの「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」は５番人気のファーンヒルが重賞３連勝で頂点を射止めた。また、門別競馬場で行われた「第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３」は６番人気のタマモフリージアが勝利。なお、来年２６年は金沢・門別競馬場で開催される。

外から鋭く伸びて差し切った。上位４頭が０秒１差の接戦を制したのは、６番人気のタマモフリージアだった。

少し出負けしたものの、すぐに４番手まで押し上げ好位に取り付くと、脚をためて余裕を持って直線へ。外に出されると前との差を一完歩ずつ詰め、ゴール寸前で差し切った。田口は「少し出負けしましたが、１、２コーナーまでに有力馬の後ろに付けられたので、うまくリカバリーできました。最後は馬を信じて追いました」と気持ちを乗せてつかんだタイトルだった。

先月に新馬戦を勝ったばかりでキャリアの浅さは隠し切れなかったが、補って余りある走りを披露し同世代のライバルたちを退けた。師匠が管理する馬で重賞を制した鞍上は「大橋先生の馬で勝てて良かったです」と師弟でつかんだ勝利を何より喜んだ。