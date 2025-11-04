テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。11月4日放送の第3話より新原泰佑が出演することが発表された。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生らが出演している。

新原は、日曜劇場『御上先生』（TBS系）で松坂桃李演じる主人公の亡き兄を演じたほか、現在放送中のドラマ『25時、赤坂で Season2』（テレ東系）では駒木根葵汰と共にW主演を務めている新原が本作で演じるのは、ディーン・フジオカ演じる花咲か系エスパー・桜介の息子らしい紫苑。

第2話では、ミッション中に何度となく「花咲かせとく？」と仲間たちに尋ねるものの、「今はいい」「今咲かせて何の意味が？」と罵倒され続けて役立たず扱いだった桜介。エスパーとしての能力もみそっかすながら、ターゲットを足止めするために車のバンパーを外して笑顔で待っているなど、“アホの子”っぷりを炸裂させていた桜介だが、実は衝撃の過去があるようで……。第3話では、その“秘められた過去”が明らかになる。

親子を演じるディーンの印象について新原は、「気さくで、ファンキーで、フリーダムで、色気爆発！」と、すっかりその魅力にハマッている様子。初対面時、「『今日さ、筋トレしてさ、足が小鹿みたいにプルプルしているんだよね』という話から始まりました（笑）」と、“おディーン様ワールド”全開のエピソードも披露した。

また、紫苑がサッカー部に所属する高校生ということもあり、第3話にはサッカーのシーンも登場。サッカー経験がないという新原だが、「新入部員みたいにサッカーを教えてもらいました。合間も友だちのようにしゃべっていて、すっかり仲良くなりました」という撮影裏話も明かした。

新原が「語りたいことがたくさんあるんですが、ネタバレになっちゃうので、ぜひ本編を見ていただいて…。皆さんに紫苑を愛していただければなと思っております」と語った紫苑は、一体物語にどう絡んでくるのか。

【新原泰佑（紫苑役）コメント】●本作に出演が決まった際の気持ちこんな豪華な座組に自分が入らせていただけるなんて本当なのかな…と信じられないような気持ちでした。そして社会問題にちょっと風刺のようなものを随所に散りばめていく、ある種“エンタメのあり方”を提示しているような野木さんの脚本がすごく好きなんです。この作品にもそういう解放や救いのようなものがあるなと感じたので、お話をいただいて本当にうれしかったです。あと僕は『水曜どうでしょう』が大好きなので、大泉さんとご一緒できるのもうれしかったです！

●父親役のディーン・フジオカの印象僕は『ユーリ!!! on ICE』（2016年）というアニメが大好きなんですが、そのオープニング曲『History Maker』をディーンさんが歌ってらっしゃるんですよ。“こんなに美しい曲を奏でる人がいるんだ！”と思いながら聴いていたので、声の印象がすごく強かったです。実際はどんな方なんだろうと思っていたら、本当に気さくで、ファンキーで、フリーダムで、色気爆発！ 初手で撃ち抜かれた感じでした（笑）。クランクインがディーンさんとのシーンだったんですが、「初めまして」とごあいさつをさせていただいた瞬間、「いやさ、今日さ、朝さ、筋トレしてさ。そしたらさ、ほんとさ、小鹿みたいにさ、足がプルプルしているんだよね、今」っておっしゃって（笑）。そのときに僕は、ディーンさんの寛大さというか、草原のように広いところに立っているような懐の深い方なんだろうなと感じて、すごくお話しやすかったです。

●サッカーやお祭りのシーンが登場する第3話撮影時のエピソード僕はサッカーの経験がないので、撮影当日にサッカー部員役の皆さんに「僕にサッカーを教えてください！」という新入部員みたいな感じでごあいさつしました。みんなは18歳、19歳とかなんですが、和気あいあいと撮影することができました。待ち時間もサッカー部のみんなと友だちみたいにずっとしゃべっていて、すっかり仲良くなっちゃいました。そして僕はお祭りが大好きなので、撮影も超楽しみました。そしたら撮影終わりに、おじさんがチョコバナナを１本くださったんですよ。たぶん僕が物欲しそうに見ていたんでしょうね（笑）。すごくうれしくて、思わず「大事にします！」と言ったら、「いや、いま食べなよ！」って（笑）。

●もしエスパーになれるとしたら、どんな力が欲しいか僕は甘いものやお酒など、とにかく食べたり飲んだりするのがすごく好きなので、いくら食べても太らない、体型が変わらない能力があったらいいなと思います。しかも自分の体重を自由自在に増減できたら役作りにも使えそうですよね。そんな都合のいい能力があればいいのに…と、いつも思っています。

●視聴者にメッセージ今夜、紫苑が初登場します。彼はすごく純真無垢で無邪気。そんな彼の“無邪気と無知がゆえの恐ろしさ”というようなものをどう描くか、監督とディスカッションしながら作っています。それがこの作品のどういうアクセントになるのか…、そして紫苑という名前をつけてくれた桜介との関係性や、紫苑という存在に込められたメッセージ性みたいなものも、楽しみにしていただきたいです。個人的に紫苑は大好きなキャラクターなので、この役をいただけてほんとに幸せです。精いっぱい演じております。語りたいことがたくさんあるんですが、ネタバレになっちゃうので、ぜひ本編を見ていただいて…。皆さんに紫苑を愛していただければなと思っております。どうぞ、この先もお楽しみに！

