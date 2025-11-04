米国競馬の最高峰ブリーダーズＣクラシックで日本調教馬初制覇を決め、ダート世界一に輝いたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）が来年も現役を続行することが分かった。歴史的勝利から一夜明けた３日、矢作師が取材に応じた様子をデイリーレーシングフォームやブラッドホースなどの現地メディア電子版が報じた。

報道によると矢作師は「少し休ませて、そのままサウジカップに臨みます」と、連覇が懸かるサウジＣ（来年２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１８００メートル）への直行を明言。世界最高の１着賞金１０００万ドル（約１５億円）を誇る同レースは来年、イスラム教のラマダンと重なるため、例年より１週早く開催されることが決まっている。

その後は今年３着に終わったドバイワールドＣ（同３月２８日・ＵＡＥメイダン、ダート２０００メートル）への転戦を予定しており、「サウジとドバイまでの予定しかありません」とコメントしている。

さらに矢作師は「その後も調子が良ければレースに出走します」とも話しており、デイリーレーシングフォームは「１０月３１日にキーンランドで行われるブリーダーズカップクラシックのために米国に戻ってくる可能性は否定しなかった」と、連覇を目指して秋に再渡米する可能性を報じた。

また、各メディアは陣営がメキシコ料理店で、ドジャースが優勝したワールドシリーズの最終戦を観戦したことや「もちろんドジャースが優勝したことはうれしいが、その一方ですべてのニュースを独占し、私たちの功績を奪ったようなものなので悲しい」という矢作師のコメントも紹介している。