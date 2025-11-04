「プレミアではあんなゴールは絶対に決められない」11戦13発の日本代表エースに現地解説者がまさかの苦言「オランダはFWにとって天国」「25点は当たり前」
現地11月１日に開催されたエールディビジ第11節のフォレンダム戦で、フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は２ゴールを挙げた。
開始19分に右サイドからの折り返しをダイレクトで捉えて先制ゴールを挙げると、89分にはセットプレーから得意のヘッドで合わせ、ネットを揺らしてみせた。
リーグ戦11試合で13ゴールと得点ランキングを独走するストライカーに、賛辞が寄せられる一方で、なんと厳しい声も上がっている。
フェイエノールトの専門サイト『FR12.NL』によれば、オランダの著名なスポーツジャーナリスト、アルノ・フェルミューレン氏は「彼はエールディビジで多くのゴールを決めており、日本代表としても長年活躍している。しかし、エールディビジのトップスコアラーが国外で大きなインパクトを残せないことも分かっている」と指摘。
２点目のヘッド弾を例に、「プレミアリーグであんなゴールは絶対に決められない。４人のディフェンダーがヘディングでクリアするだろうからね」と指摘した。
解説者のイェルーン・エルショフ氏も「エールディビジはストライカーにとって天国だ」と同調した。
「優れたストライカーなら、25点を取るのは当たり前だ。上田にはそれが期待できる。そして、彼はさらなる得点を狙っている。だが、より高いレベルではどうだろうか？ 疑問が残る。エールディビジのビッグゲームでも、もっといいプレーをしなればならない。もっと素早く動き、もっと多くのデュエルを仕掛けなければならない。PSV戦では、彼はわずかなチャンスをものにできなかった」
欧州カップ戦や国内のビッグゲームでのプレーについては、これまでも厳しい見方があった。だが、絶好調の日本代表エースは、そんな懐疑的な声を黙らせるパフォーマンスを見せてくれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール
開始19分に右サイドからの折り返しをダイレクトで捉えて先制ゴールを挙げると、89分にはセットプレーから得意のヘッドで合わせ、ネットを揺らしてみせた。
リーグ戦11試合で13ゴールと得点ランキングを独走するストライカーに、賛辞が寄せられる一方で、なんと厳しい声も上がっている。
２点目のヘッド弾を例に、「プレミアリーグであんなゴールは絶対に決められない。４人のディフェンダーがヘディングでクリアするだろうからね」と指摘した。
解説者のイェルーン・エルショフ氏も「エールディビジはストライカーにとって天国だ」と同調した。
「優れたストライカーなら、25点を取るのは当たり前だ。上田にはそれが期待できる。そして、彼はさらなる得点を狙っている。だが、より高いレベルではどうだろうか？ 疑問が残る。エールディビジのビッグゲームでも、もっといいプレーをしなればならない。もっと素早く動き、もっと多くのデュエルを仕掛けなければならない。PSV戦では、彼はわずかなチャンスをものにできなかった」
欧州カップ戦や国内のビッグゲームでのプレーについては、これまでも厳しい見方があった。だが、絶好調の日本代表エースは、そんな懐疑的な声を黙らせるパフォーマンスを見せてくれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール