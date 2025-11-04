◇関西地区大学野球選手権第1代表決定戦 佛教大3-0京都産業大（2025年11月3日 GOSANDO南港野球場）

明治神宮野球大会（11月14日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、スーパーシードの佛教大が第1代表決定戦を制した。

佛教大は3―0の7回から今秋のドラフト会議で広島から5位指名を受けた赤木晴哉（4年）が登板。2イニングで3四球を与えたが、無安打無失点で切り抜けた。

「あんまり修正しきれなかった部分もあるんですけど、その中でゼロに抑えられたっていうのは良かったと思う」

前日2日には佛教大OBの中日・大野がグラウンドへ激励に訪れ、初対面を果たしていたことも明かした。

「大野さんから“おめでとう”って言われて、初めて（プロ入りする）実感が湧いた。この人と同じ舞台でやっていくんだなっていう、覚悟を決めることができました」

試合では盟友の応援も力に変えた。一塁側スタンドには同じ京滋リーグでしのぎを削った楽天1位指名の花園大・藤原聡大が駆けつけていた。最速156キロ右腕は、試合後は赤木と並んで取材に応じた。

「京滋の代表として佛教大さんには第1代表で行ってほしかった。“やっぱり佛教大は強いな”と思わせるような試合でした。（赤木とは）プロの世界で投げ合いたいなと思いますし、負けたくない」

ドラフト指名後は一緒に温泉へ行き、互いに入団する球団のグッズを贈り合うなど、仲の良さは相変わらずだ。

赤木は明治神宮大会に向け「春が（最速）153キロだった。秋はしっかり成長したっていう姿を見せられるように、それ以上のボールであったり、ピッチング内容を求めていきたい」と自己最速の更新も狙う。藤原が在学中に登板を果たせなかった神宮のマウンドで、京滋リーグの実力を示してみせる。