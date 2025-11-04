【アルゼンチン共和国杯】スティンガーグラス 初のＧ奪取だ 唯一の減点１ 着実に力を付け前走ではＯＰ初勝利
「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）
ローシャムパークが宝塚記念１５着からの巻き返しに臨む。前走後、喉の疾患の手術を敢行。術後は慎重に乗り込みを重ね、態勢を整えてきた。昨年の大阪杯２着などトップクラスの力は証明済み。伝統のハンデ戦で、悲願のＧ１奪取へ向けた新たな一歩を踏み出す。一方、データ班はスティンガーグラスを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
２３年は３着同着。
▼人気
１番人気〈４・２・１・３〉
２番人気〈２・０・１・７〉
３番人気〈２・０・５・３〉
４番人気〈０・３・１・６〉
５番人気〈０・３・０・７〉
勝ち馬８頭が３番人気以内、連対馬１６頭が５番人気以内と平穏傾向。
▼ステップ
宝塚記念〈２・０・０・３〉
オールカマ〈１・１・１・１６〉
天皇賞（春）〈１・１・０・３〉
目黒記念〈１・１・０・８〉
ダービー〈１・０・１・１〉
青葉賞〈１・０・０・０〉
ＯＰ競走〈１・３・０・４２〉
準ＯＰ〈２・２・６・９〉
勝ち馬全頭が芝２２００メートル以上戦から参戦。
▼前走内容
勝ち馬７頭が５着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同８頭が５番人気以内に推されていた。
▼馬齢
３歳馬〈２・０・２・１〉
４歳馬〈５・３・４・２２〉
５歳馬〈１・３・４・４５〉
６歳馬〈１・２・１・２９〉
７歳以上〈１・２・０・３１〉
率で比較すると３＆４歳馬が中心。
▼ハンデ
勝ち馬全頭が前走と同斤量か斤量減だった。
▼重賞実績
勝ち馬９頭に３着以内があった。
▼決め手
逃 げ〈０・０・０・１０〉
先 行〈５・２・２・３１〉
差 し〈３・７・７・４４〉
追 込〈２・１・２・４３〉
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。
▼注目馬 全項目クリアはゼロ。減点１はスティンガーグラスだけだった。着実に力を付け、前走でＯＰ初勝利。悲願のタイトル奪取は目の前だ。（記録室）