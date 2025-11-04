　データ班が推すスティンガーグラス

　「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

　ローシャムパークが宝塚記念１５着からの巻き返しに臨む。前走後、喉の疾患の手術を敢行。術後は慎重に乗り込みを重ね、態勢を整えてきた。昨年の大阪杯２着などトップクラスの力は証明済み。伝統のハンデ戦で、悲願のＧ１奪取へ向けた新たな一歩を踏み出す。一方、データ班はスティンガーグラスを推奨した。

　▼傾向（過去１０年）

　２３年は３着同着。

　▼人気　　　　　　

　１番人気〈４・２・１・３〉

　２番人気〈２・０・１・７〉

　３番人気〈２・０・５・３〉

　４番人気〈０・３・１・６〉

　５番人気〈０・３・０・７〉

　勝ち馬８頭が３番人気以内、連対馬１６頭が５番人気以内と平穏傾向。

　▼ステップ　　　　

　宝塚記念〈２・０・０・３〉

オールカマ〈１・１・１・１６〉

　天皇賞（春）〈１・１・０・３〉

　目黒記念〈１・１・０・８〉

　ダービー〈１・０・１・１〉

　　青葉賞〈１・０・０・０〉

　ＯＰ競走〈１・３・０・４２〉

　　準ＯＰ〈２・２・６・９〉

　勝ち馬全頭が芝２２００メートル以上戦から参戦。

　▼前走内容　　　　

　勝ち馬７頭が５着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同８頭が５番人気以内に推されていた。

　▼馬齢　　　　　　

　　３歳馬〈２・０・２・１〉

　　４歳馬〈５・３・４・２２〉

　　５歳馬〈１・３・４・４５〉

　　６歳馬〈１・２・１・２９〉

　７歳以上〈１・２・０・３１〉

　率で比較すると３＆４歳馬が中心。

　▼ハンデ　　　　　

　勝ち馬全頭が前走と同斤量か斤量減だった。

　▼重賞実績　　　　

　勝ち馬９頭に３着以内があった。

　▼決め手　　　　　

　　逃　げ〈０・０・０・１０〉

　　先　行〈５・２・２・３１〉

　　差　し〈３・７・７・４４〉

　　追　込〈２・１・２・４３〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

　▼注目馬　全項目クリアはゼロ。減点１はスティンガーグラスだけだった。着実に力を付け、前走でＯＰ初勝利。悲願のタイトル奪取は目の前だ。（記録室）