「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

ローシャムパークが宝塚記念１５着からの巻き返しに臨む。前走後、喉の疾患の手術を敢行。術後は慎重に乗り込みを重ね、態勢を整えてきた。昨年の大阪杯２着などトップクラスの力は証明済み。伝統のハンデ戦で、悲願のＧ１奪取へ向けた新たな一歩を踏み出す。一方、データ班はスティンガーグラスを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

２３年は３着同着。

▼人気

１番人気〈４・２・１・３〉

２番人気〈２・０・１・７〉

３番人気〈２・０・５・３〉

４番人気〈０・３・１・６〉

５番人気〈０・３・０・７〉

勝ち馬８頭が３番人気以内、連対馬１６頭が５番人気以内と平穏傾向。

▼ステップ

宝塚記念〈２・０・０・３〉

オールカマ〈１・１・１・１６〉

天皇賞（春）〈１・１・０・３〉

目黒記念〈１・１・０・８〉

ダービー〈１・０・１・１〉

青葉賞〈１・０・０・０〉

ＯＰ競走〈１・３・０・４２〉

準ＯＰ〈２・２・６・９〉

勝ち馬全頭が芝２２００メートル以上戦から参戦。

▼前走内容

勝ち馬７頭が５着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同８頭が５番人気以内に推されていた。

▼馬齢

３歳馬〈２・０・２・１〉

４歳馬〈５・３・４・２２〉

５歳馬〈１・３・４・４５〉

６歳馬〈１・２・１・２９〉

７歳以上〈１・２・０・３１〉

率で比較すると３＆４歳馬が中心。

▼ハンデ

勝ち馬全頭が前走と同斤量か斤量減だった。

▼重賞実績

勝ち馬９頭に３着以内があった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・０・１０〉

先 行〈５・２・２・３１〉

差 し〈３・７・７・４４〉

追 込〈２・１・２・４３〉

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

▼注目馬 全項目クリアはゼロ。減点１はスティンガーグラスだけだった。着実に力を付け、前走でＯＰ初勝利。悲願のタイトル奪取は目の前だ。（記録室）