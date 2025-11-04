◇バスケットボール全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会（2025年11月3日 アクシオン福岡）

上位4校による男子決勝リーグの最終戦が行われ、福岡第一が福岡大大濠に80―70で勝利し、3戦全勝として3年ぶりの優勝を果たした。宮本聡主将（3年）を中心に効果的に点を重ねた。福岡県の出場枠は2で、福岡第一は2勝1敗となった福岡大大濠ともに12月23日開幕のウインターカップに出場する。

頂上決戦を制すとチームカラーの緑に染まった福岡第一の応援席は歓喜に包まれた。序盤から3ポイントシュートを決めるなど、効果的に加点。運動量や気迫でも相手を上回った。最多の23得点を挙げた宮本主将は「勝てて良かった。ウインターカップで最後は井手口先生を胴上げしたい」と満員のスタンドの前で誓った。

敗戦を力にした。6月の高校総体予選は福岡大大濠に51―58で敗れて出場を逃した。「消えてなくなりたい…」と漏らす選手がいるほど落ち込んだ。井手口孝監督は「これで終わったんだったら、先生は300回ぐらい死んでいるぞ」とハッパをかけた。夏場は3年生だけでの台湾遠征を実施。現地の大学生と10日ほどで8試合をこなした。緊迫した試合の連続でチーム力は確実に上がった。帰国後も時間を見つけてはシュート練習をするなど、コツコツ努力を積み重ねてきた。「見捨てず指導していただいた先生たちのおかげ」とキャプテンは感謝した。

2連覇を狙った昨年のウインターカップは4強で涙をのんだ。宮本主将は「浮かれているようでは優勝できない」とV奪回へ気を引き締めた。 （杉浦 友樹）

≪反撃及ばず…≫福岡大大濠は終盤に反撃するも及ばず、昨年のウインターカップ覇者がライバルに敗れた。序盤から劣勢の展開で主将の勝又絆（3年）は「相手の気迫が上回ったけど、負けちゃいけない試合だった」と厳しい表情で話した。U18トップリーグでは5戦全勝中で首位と強さは折り紙付き。「負けをしっかり受け止めてやりたい」と視線を上げた。