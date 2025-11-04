「ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」（３日、船橋）

多くの競馬ファンで盛り上がった「ＪＢＣデー」が、３日の船橋競馬場で行われた。メイン１１Ｒの「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」は、単勝１・７倍のミッキーファイトが帝王賞に続くビッグタイトルを連取。９Ｒの「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」は７番人気のアンモシエラが史上３頭目の連覇を達成。１０Ｒの「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」は５番人気のファーンヒルが重賞３連勝で頂点を射止めた。また、門別競馬場で行われた「第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３」は６番人気のタマモフリージアが勝利。なお、来年２６年は金沢・門別競馬場で開催される。

昨年の女王・アンモシエラが、逃げて連覇を達成。近走は成績が振るわなかったが、１年ぶりの金星で復活を示した。

好スタートを切ると、積極的にハナへ。最後の直線ではテンカジョウの猛追を振り切り、昨年同様に逃げ切り勝ちを収めた。ともに連覇をつかみ取った横山武は「本当にうれしいです！最近、牝馬らしく気の難しさを出してしまって思うような競馬ができていなかったんですけれど、ここに来てもうひと花咲かせてくれた。本当に馬には頭が下がる思いです」とヒロインを称賛。逃げに徹した鞍上は「きょうは何が何でも逃げるつもりだった。あえて息を入れずに淡々としてペースを刻もうと心がけて騎乗した」と明かした。

管理する松永師も安堵の表情。集中力に欠けていたという同馬のために「いろいろ試した。イチかバチかのブリンカー。本当によく応えてくれた」と話し、ブリンカー効果を実感していた。