ソフトバンク・正木が来季1軍での出場機会を増やすことを目的に、今秋は一塁の守備練習に力を入れると話した。

「出られるポジションを増やした方がいい。元々やっていたので動き自体は分かる。あとは守備のレベルを上げるだけ」

本業は外野手で一塁の守備に就いたのは一昨年10月4日のロッテ戦が最後。それでもチャンスを増やすために取り組んでいく。

今季は4月に左肩を手術し、レギュラーシーズンは17試合出場にとどまった。つらいリハビリを経て9月に実戦復帰。ポストシーズンの1軍復帰をアピールした10月のみやざきフェニックス・リーグ期間中にも一塁の守備練習をしていた。「来年のためのファースト練習だった」。この日から筑後ファーム施設での秋季キャンプに合流。左肩の動きに制限がある中、ゴロ捕球などを繰り返した。

ポストシーズンは計5試合出場で11打数1安打だった。「チームが日本一になったのはうれしかったが、何にも貢献していないので悔しさの方が大きかった」。このオフは打撃の確実性向上も追求していく。攻守で強みをつくり、1軍の席をつかみ取る。 （昼間 里紗）