愛する弟の分まで――。日本ハム・清宮幸太郎内野手がエスコンフィールドでの秋季キャンプ4日目に参加。前日に東京六大学リーグ戦で初安打を放った早大4年の弟・福太郎外野手への思いを語った。

「一緒に育ってきて、僕と同じような道をたどって、ずっとスポーツをやってきた。最後に打って“ああ、神様はいるんだな”と。彼も少しは報われたんじゃないかなと思う」

福太郎は前日の神宮での早慶戦に、同じ背番号21を着用してベンチ入り。8回2死に代打で送り出されると、リーグ戦通算6打席目で待望の初安打となる右前打を放った。これが大学ラストゲーム。選手生活に別れを告げ、一般企業に就職する予定で、テレビ観戦した清宮幸は「泣きそうでしたし、打って終わって本当に良かった」と胸を熱くした。

互いを「福」、「お兄ちゃん」と呼び合い、いつでも一緒だった。父・克幸氏（日本ラグビー協会副会長）と3人で芝生の上で野球をしたり、ラグビーもした。兄弟げんかはしょっちゅうで、清宮幸は「負けたことはないです。昔から可愛いやつです。でも、彼の方が頭も切れる」と目尻を下げる。

兄が早実で111本塁打を放ち、常に注目を浴びる存在だったのに対し、弟は早大でのリーグ戦デビューは4年春で、通算6試合の出場のみ。「大学に入ってもなかなか出られなくて、思い描いていた野球人生じゃなかったと思う。彼しか分からないプレッシャーもあったと思うけど、それは彼にしか味わえない。早慶戦で最後打つのも、僕にはできない。自分の人生を誇りに思って生きていってほしい」と願った。

華やかな野球人生ではなかった弟のためにも、清宮幸は一年でも長くプロ野球界で活躍することを誓い、「いい兄貴でいたいですね」。自慢の「お兄ちゃん」であり続けるため、今日もバットを振る。（田中 健人）