「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

ローシャムパークが宝塚記念１５着からの巻き返しに臨む。前走後、喉の疾患の手術を敢行。術後は慎重に乗り込みを重ね、態勢を整えてきた。昨年の大阪杯２着などトップクラスの力は証明済み。伝統のハンデ戦で、悲願のＧ１奪取へ向けた新たな一歩を踏み出す。

昨年は大阪杯で２着、米国のＢＣターフで２着と、ローシャムパークはＧ１で存在感を見せてきた。ただ、いずれも首差で、あとひと押しの惜敗。その“ひと押し”を阻んでいたのが、喉の疾患だった。田中博師は「喉鳴りとは違って、呼吸困難の症状（ＤＤＳＰ）。昨年から波がありつつ兆候はあって。（前走の）宝塚記念の時もひどくて。それで手術を決めました」と説明する。

前走後に手術を行い、無事に終えた。「オペが成功したのか症状は緩和し、息継ぎは改善しました。完全ではないけど、症状が大きく目立つことはなくなった」。復帰に向けては状態を慎重に見極めつつ、１０月上旬の帰厩から美浦Ｗと坂路で乗り込んできた。２週前にはＷでミッキーファイト（牡４歳オープン）と併せ馬。１週前にはＷで３頭の内に併せ、６Ｆ８０秒３。ラスト１Ｆは強めに追われて１２秒０で力強くフィニッシュした。

この動きに師は「物足りないというか。動き切れていない」と、求めるものが大きいだけに辛口な評価。「もっとうなるようなタイプの馬なのに。もう少し気持ちが入る方が。レースまでに気持ちをつくるように」と精神面の強化を図り、さらなる上昇を期待する。

疾患を抱えていても、Ｇ１級の力を見せてきたローシャムパーク。喉の手術により本来の力を出せれば、ここは通過点。試金石の一戦に臨む。