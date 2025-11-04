「ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」（３日、船橋）

多くの競馬ファンで盛り上がった「ＪＢＣデー」が、３日の船橋競馬場で行われた。メイン１１Ｒの「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」は、単勝１・７倍のミッキーファイトが帝王賞に続くビッグタイトルを連取。９Ｒの「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」は７番人気のアンモシエラが史上３頭目の連覇を達成。１０Ｒの「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」は５番人気のファーンヒルが重賞３連勝で頂点を射止めた。また、門別競馬場で行われた「第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３」は６番人気のタマモフリージアが勝利。なお、来年２６年は金沢・門別競馬場で開催される。

強豪を従えて１０００メートルを堂々と逃げ切った。５番人気のファーンヒルが転入戦から３連勝で一気にＪｐｎ１初勝利を挙げた。「無事にこの馬にタイトルを取らせることができて非常にうれしく思います」。２０２３年のイグナイター以来、２度目のスプリント制覇となった笹川翼は会心の勝利に笑顔を見せた。

勝負に出た。当初、位置取りは出たなりと考えていたが「これで駄目なら仕方ないと迷わず行きました」と腹をくくった。そのプランが吉と出た。ママコチャが迫ってきたが１馬身差の勝利。「僕の馬が一番速かった。ダート競馬の祭典で地方馬が勝つのは大事なこと。ファーンヒルの鞍上でいたことを幸せに思います」と喜びをかみしめた。

荒山勝師は１７年レディスクラシックのララベル以来となるＪＢＣ２勝目。「最後は何とかしのいでくれと。今年は全てがうまくいっていると感じています。これを続けられるように頑張っていこうと思います」と喜びつつも気持ちを引き締めた。来年はドバイ、サウジと海外挑戦が視野に入る。ファーンヒルはさらなる高みを目指す。