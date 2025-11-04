まさかの合体はあるのか。ＧＬＥＡＴ３日の横浜大会で対戦した、燹漾潺好織ぅ覘瓩海斑翕莨”А複械掘砲らタッグ結成を呼びかけられた猖汁社長瓩海反柬魔（４８）が、その条件を突きつけた。

この日、諏訪魔はいがみ合いを続けた中嶋とシングルで対戦。２０２３年１１月から中嶋が仕掛けた「全日本プロレス乗っ取り騒動」に端を発した因縁は、諏訪魔が岩石落としで３カウントを奪い、完勝する形でピリオドが打たれた。だが、本当のサプライスはその試合後に起きた。戦うことで何か思うことがあったのか、２人はリング上で握手を交わしたのだ。

さらに中嶋からは「タッグを組んだら面白いんじゃねえかな」と具体的な話が浮上。これに諏訪魔は「まずは身の回りを整理しろ」などと態度を保留した。その後の取材に対し、諏訪魔は中嶋とのタッグ結成の条件として「犢幕瓩髪錣鮴擇蕕覆ゃな。爛蹈献磧辞瓩販イ譴襪覆蕁考えてやってもいい」と断言。かねて諏訪魔は中嶋をコントロールする「黒幕」が存在すると主張しているが、その人物と手を切ることを求めた。

その理由として挙げたのが、この日対戦して「アレ（中嶋）はよお、誰にもコントロールできねえよ。だからアレ（黒幕）から離れたら、もっとヤバいことになるぞ。クラッシャーだ、アイツは」と狷箸衫ち瓩垢襪海箸任茲蠅垢瓦澆鯀すと実感したからだという。

これを踏まえ「まあ、何をするにしてもアレだよ。まずはエボリューションにテメエの足で歩いて来い。ガハハハ…」とジャイアニズムをさく裂させつつ、自らが率いる「プロレスリング・エボリューション」の会場に足を運ぶよう要求した。

急接近を見せた犬猿の２人。どっちに転んでも面倒なことこの上なさそうだが、どうなるか。