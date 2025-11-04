女優田牧そら（19）が、中央労働災害防止協会（中災労）の令和8年「年間標語」「安全衛生」のポスターモデルに決定した。

「年間標語」は「危険の芽 摘んで安全 咲く笑顔」。「安全衛生」標語は「一人ひとり かけがえのない人」。今年年11月4日から来年10月末まで全国の事業所に張り出される。中災防主唱、厚生労働省後援の「年末年始無災害運動」の一環として販売される。

田牧は「普段、街中でもよく目にしますし、目標の1つだったので、選んでいただけてとてもうれしいです。少しでも、このキャンペーンの力になれればと思います」と話している。

CMやテレビバラエティー、そして映画、ドラマと多方面で活躍している。「私はあまり器用ではなく、それぞれの仕事に合わせて自分を変化させるのはまだ難しいです。どの仕事でも共通して『楽しむこと』と『自分らしさを忘れないこと』を意識しています。まずは私自身が楽しむことで、見る人にも楽しんでもらえるはずだと思い、常に楽しく仕事をするように心がけています。また、自分らしさについては『誰かのまねはしない、素の私にしかできないことがある』とも思っているので、いつも自然体で仕事に取り組んでいます」と話している。

中災防は、労働災害の防止と労働環境の改善を目的として活動している特別民間法人。1964年（昭39）の設立以来、企業や労働者に向けた教育や啓発活動、調査・研究、技術支援を行っている。安全で健康な労働環境の実現に努め、全国規模でのキャンペーンやセミナーを開催して、労働安全衛生に関する知識と意識の普及を図っている。

◆田牧そら（たまき・そら）2006年（平18）8月2日、東京都生まれ。生後半年でモデルデビューして、10年に4歳でCM初出演。NHK「有吉のお金発見突撃！カネオくん」（日曜午後6時5分）にレギュラー出演中。155センチ。血液型O。