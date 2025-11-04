因果応報か…転職者を「よそ者扱い」する職場 → やがて「退職続出」、屈辱に耐えた女性が今思うこと

もう辞めたとはいえ、前職のことを執拗に馬鹿にされるのは屈辱だろう。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護／年収600万円）は、「平成の大不況時代」に転職した先でのエピソードを振り返った。（文：境井佑茉）

「当時の地方の地元の名士が社長であるその会社では転職者など物珍しい存在です。よそ者に当たりがきつい人も少なからずいました」

「ここはA社じゃないんだよ！」前職を馬鹿にされ続ける

「よそ者」として扱われた女性は、一番つらかったことを「前職の企業A社を馬鹿にされ続けたこと」と明かす。

「私は少なからず辞めたくて辞めた会社とはいえ、私のやること特にミスは『A社出身の人だからやらかしたこと』と言われました」

前職に未練があるわけではないが、変なレッテルを貼られたうえに馬鹿にされるのは腹立たしいだろう。

「ある時書類の不備があった時は『ここはA社じゃないんだよ！』と何人かに笑われながら言われました」

働いているうちに「よそ者感が減り」、馬鹿にしたような発言は言われなくなったそう。しかし、「退職した今はもう関わりたくありません」と怒りは消えていない様子だ。

現在、その会社は「中途採用どころか退職続出」と耳にしているという。今後の雲行きが怪しい会社に対して、冷静に分析していた。

「やはり『よそ者扱い』が好きな会社は考えを変えないと生き残れません」

