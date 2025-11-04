優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。メジャー移籍1年目で世界一に輝いた佐々木朗希投手も参加。現地時間のこの日、24歳の誕生日を迎えた右腕を同僚やファンが祝福した。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから盛大な歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。佐々木はこの日11月3日が24歳の誕生日。ミゲル・ロハス内野手の呼びかけで本拠地に集まったファンや同僚から一斉に祝福された。

ロハスはDJに佐々木の登場曲である「バイラロ・ロッキー」を流すように要求。「ロウキ」と連呼しているように聞こえる曲に乗って、ファンは佐々木に声援を浴びせた。ロハスに促されて前に出た佐々木は「踊れ」との指示を受け、恥ずかしげに苦笑。右腕を掲げながらリズムに乗って踊った。

ロハスは以前、米メディアで「（佐々木が）この曲で踊っているのをまだ見たことはないけど、もしワールドシリーズで優勝したらダンスさせるよ」と笑顔で語っていた。

ドジャースは1日（同2日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズとのWS第7戦に5-4で勝利。対戦成績を4勝3敗とし、2年連続の世界一に輝いた。WSのMVPには3勝を挙げた山本由伸投手が選出された。佐々木はポストシーズン9試合に救援登板し、10回2/3を投げて1失点。防御率0.84で3セーブ、2ホールドをマークした。



（THE ANSWER編集部）