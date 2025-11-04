◆卓球 全日本選手権カデットの部 最終日（３日、広島グリーンアリーナ）

シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１４歳以下の女子は中学２年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）が初の頂点に立った。決勝で昨年に１３歳以下を制していた瓜生日咲（ひさ、木下アカデミー）を３―０で下した。初戦から７試合で落としたのは１ゲームのみと盤石の強さを見せ、「昨年、一昨年とどっちも３位で悔しい思いをしたので、初めて優勝できて良かった」と喜んだ。

祖父で昨夏パリ五輪の女子シングルス銅メダリスト・早田ひな（日本生命）らを育てた石田眞行氏の指導を受け、着実に力を伸ばしてきた。２３日開幕の世界ユース選手権（ルーマニア）にも４月に行われた選考会を１位で突破し、代表入りを決めている。全日本カデットのタイトルで弾みを付け、「全種目でメダルを取れるように頑張りたい」と意気込んだ。

関係者によると、石田は大会後、Ｔリーグ女子「九州カリーナ」と契約を結ぶ方針であることも分かった。近く正式発表される見込みだ。地元・福岡県出身の有望株が、活躍の場を広げていく。