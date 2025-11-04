◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第３日 ▽第１代表決定戦 佛教大３―０京産大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

１４日開幕の明治神宮大会の第１代表決定戦は、京滋リーグの佛教大が京産大を３―０で破って２年連続の出場を決めた。広島のドラフト５位・赤木晴哉（４年）＝天理＝が７回から救援し、２回無失点の力投を見せた。１４日に九州４連盟代表の日本文理大と対戦する。敗者復活２回戦では、立命大が高橋大和（２年）＝社＝と有馬伽久（３年）＝愛工大名電＝の完封リレーで、奈良学園大を下した。４日に京産大と第２代表を懸けて争う。

佛教大ナインはマウンドに駆け寄って喜びを爆発させた。赤木は一歩遅れて歓喜の輪に加わり、２年連続の神宮切符をかみしめた。「第１代表を取ることができて安心した。みんなが打って、勝ってくれた」と感謝。３点リードの７回からマウンドに上がり、３四球と制球に苦しんだが、２回を無安打無失点で切り抜けた。「修正し切れなかった部分もあるけど、その中で抑えられた」と振り返った。

２日にはグラウンドにＯＢの中日・大野が訪れ、激励してくれた。「大野さんから『おめでとう』と言われた。同じ舞台でやっていくんだな」と覚悟を決めた。大野はこの日、自身のＳＮＳで母校の神宮出場を祝うとともに「カープファンのみなさま赤木君のことよろしくお願いします」などとつづり、後輩を気遣った。

球場には楽天に１位指名された花園大の藤原聡大投手（４年）＝水口＝が応援に駆けつけた。「せいや」「そうた」と呼び合い、温泉に通う間柄。指名後はお互いの球団のお風呂グッズを送り合った。６月の５リーグ対抗戦では２人を中心に京滋大学が優勝を飾り、１勝すれば全国出場が決まる権利を勝ち取った。赤木は「スーパーシードは京滋リーグ全員で勝ち取ったもの」と藤原らへ感謝の言葉を口にした。「目標は日本一」。神宮でも全力で腕を振る。（藤田 芽生）