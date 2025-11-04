◆秋季近畿地区大会▽決勝 神戸国際大付７―６智弁学園（３日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は決勝が行われ、神戸国際大付が智弁学園に競り勝ち２００９年以来、１６年ぶり３度目の優勝を飾った。６―６の８回に６回途中から救援していた橋本大智投手（２年）が勝ち越し打。これで、昨秋と春を制した東洋大姫路に続き、兵庫勢は３季連続の近畿王者に輝いた。明治神宮大会（１４〜１９日）では、１５日に中京大中京（東海・愛知）と対戦する。

新たな“強み”が、神戸国際大付を近畿王者に導いた。同点の８回２死から井本康太捕手（２年）が右前打で出塁すると、続く橋本が左中間へ勝ち越しの適時二塁打。１６年ぶりの歓喜の輪に、井本主将は「新チームが始まったときから明治神宮大会に行こうと目標を掲げてきた。報われたかなと思う」とかみしめた。

最後は伝統の強打が光ったが、今秋はバッテリーを中心とした堅守で勝ち進んできた。前チームから投手力が課題で、投手陣は育成をテーマにタイプは違えどライバル意識を持って奮闘。エース秋田依吹を筆頭に、準々決勝で無安打無得点試合を達成した宮田卓亜（とあ）、準決勝で大阪桐蔭を６回１失点に封じた豊岡速伍（そうご）、橋本ら（いずれも２年）で、地区大会から今大会準決勝までの１０試合で７失点と力を示した。

この投手陣をリードするのが長崎の離島・壱岐出身の井本主将だ。「激戦区を勝ち抜いてこそ甲子園という思いがあった」と島を出たが、今春センバツ、２１世紀枠で壱岐が出場。うらやむ思いの一方で、「頑張ればそこまで行けると思えた」。かつての仲間が示してくれた聖地への道を、主将として力強く歩んだ。来春センバツ出場は当確。「チーム一丸となって戦っていきたい」と、今度は秋の日本一に照準を合わせた。（瀬川 楓花）

〇…神戸国際大付の背番号１０の橋本が、投打でヒーローになった。８回２死一塁、智弁学園のプロ注目左腕・杉本真滉（２年）から左中間へ勝ち越しの適時二塁打。「打たないキャラなので、今日くらいは打ってやろうと。野球してて気持ちよかった」と笑顔で振り返った。投げては６回１死二塁から登板し、３回２／３を４安打無失点。「昨日は豊岡がいい投球して、コーチから『橋本だけだぞ』って言われて…。悔しさで頑張りました」と、仲間の活躍に続いた。

★智弁学園・小坂将商監督（５年ぶり３度目の優勝を逃す）「送りバントやエンドランの質、そういう部分を春までに修正すれば、そこそこ戦えると思う。期待してこの冬、頑張ります」