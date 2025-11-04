学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日）で、２年ぶり歴代最多１７度目の優勝を果たした駒大が３日、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）の３年ぶり制覇へ、東京・玉川キャンパスの陸上競技場から再始動した。全日本は８人全員が区間５位以内で走る安定した強さを見せて圧勝。前回箱根２位のメンバー９人が残るが、山上りの５区へ名乗りを上げる坂口雄哉（２年）らメンバー外だった下級生も台頭。新戦力が５区を走れれば山川拓馬（４年）が２区に回り、前半から主導権を握る圧勝劇を箱根路でも再現する可能性も出てきた。

学生３大駅伝２連勝へ駒大の再始動は早かった。前日深夜に三重・伊勢市から東京・世田谷区の寮に戻り、この日午前には練習を開始した。「チーム駒沢で戦っていく」と藤田敦史監督（４８）が意気込む、最終戦の箱根駅伝は約２か月後に迫る。２３年に優勝も２４、２５年は悔しい２位。前回経験者が９人も残るが、藤田監督は来年以降も見据え「チームとして成長できるオーダーを組むことも大切」と既に構想を練っている。

特殊な山区間は箱根路制覇の鍵を握る。上りの５区は１年時区間４位、３年時同４位の山川主将しか経験者がいないが現在、候補は「４〜５人います」と藤田監督。５区希望の坂口は指揮官が「本当に気持ちが強い選手」と期待する成長株だ。広島・世羅高２、３年時は全国高校駅伝に出場。昨夏はけがで練習が積めなかったが、今夏は山川に食らいついて鍛錬し、成長を遂げた。９月から左足を故障し出雲、全日本は間に合わなかったが、箱根は「絶対に走りたい」と既に練習にも復帰している。

５区に新戦力が台頭すれば、山川を終盤に上り坂の難所があるエース区間２区への配置も可能となる。帰山侑大（４年）が１区、佐藤圭汰（４年）が３区、伊藤蒼唯（４年）が６区など好走した区間での出走であれば、往路から復路まで盤石なピースで埋まっていく。

下級生にはいい意味での危機感もある。来年、強い最上級生が抜けるからこそ「自分たちの学年がやらなければいけない」と坂口は言う。「自分のペースで練習をしっかり積む。チームで力を持った選手になりたい」。下級生の突き上げが進めば進むほど、箱根の頂点へと近づく。（手島 莉子）